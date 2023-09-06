Есть разрешение на две 18-этажки: что строят на набережной Ворошиловского района Волгограда

Высотки появятся прямо у берега и, конечно, закроют кому-то вид на реку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда, на участке от улицы Калинина до Иркутской этим летом началось масштабное строительство. На территории бывшего грузового порта, который долгие годы стоял заброшенным, начали возводить новый жилой комплекс. Шум вокруг этой застройки берега Волги стал поднимать депутат волгоградской городской думы Илья Кравченко. По его мнению, у жителей Ворошиловского района отбирают набережную, выход на которую они потеряют из-за заборов вокруг нового ЖК. Элитные дома по его мнению также откусят значительную территорию будущей прогулочной зоны. Пока народный избранник предлагает жителям писать письма во все инстанции, выясняем, что же и в каких масштабах строят на набережной в Ворошиловском.

Город-курорт в двух шагах от берега

Застройщик, который приступил к возведению жилого комплекса в этом месте, уже известная в Волгограде компания «АСЗ». Например, они строили дома возле стадиона «Зенит» на Красном, реконструировали бывшую гостиницу «Октябрьскую» под апарт-отель и многое другое. Договор на строительство домов на месте грузового порта они заключили еще в 2021 году. На рекламном проспекте новый ЖК состоит из 14 высоток, занявших весь берег от Калинина до Иркутской. По правде сказать, набережной там и не было - это территория бывшего грузового порта. Но волгоградцам обещали продлить прогулочную зону на север и на юг.

На плане ЖК дома стоят в двух шагах от берега, и отделены от воды лишь узкой линией набережной. Так близко к Волге дома в Волгограде еще не строили.

В планах построить целый город, хотя пока есть разрешение на строительство двух 18-этажек. Фото с сайта комапании "АСЗ".

- Это будет город-курорт для жизни, - говорит застройщик будущим покупателям, обещая им гармоничное соседство с природой на охраняемой закрытой благоустроенной территории.

Конечно, те жители, которые ранее покупали дома с видом на Волгу, волнуются, что теперь этот вид им загородят новые дома с видом на Волгу. Есть опасения, что для такого большого числа жителей в районе не хватит ни школ, ни детсадов. А многие переживают за коммуникации, вспоминая недавнее ЧП с канализационным коллектором в этом районе, последствия которого не устранены до сих пор. Рокадная дорога, получается, пройдет за этими домами под окнами у тех жильцов, чьи дома находятся выше от Волги.

Рокадная дорога пройдет за жилыми домами. Фото с сайта комапании "АСЗ".

Пока депутат призывает писать письма, застройщик уже продает квартиры в будущем ЖК. Сейчас за возможность лицезреть из окна лишь водную гладь реки предлагают заплатить около 5 миллионов, если вас устроит однушка в 34 квадратных метра. Конечно, ближе к сдаче дома недвижимость будет дорожать.

Набережная останется в своих границах

На самом деле, «город» из 14 домов - это пока лишь рекламная картинка. В администрации Волгограда говорят, что строительство высотных домов вполне законно. У застройщика есть все необходимые документы и разрешения, в том числе на строительство высоток. Правда, только двух. Сдача первого 18-этажного дома запланирована на 2025 год.

- Бывшая территория грузового речного порта, расположенная на береговой линии между улицами Калинина и Иркутской, находится в частной собственности. Разрешенное использование участка – для размещения многоквартирных жилых домов, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Действительно, учредитель компании АСЗ Наталья Казачкова в 2020 году купила земельный участок под бывшим грузовым портом вместе с находящимися на нем сооружениями за 218 миллионов. Купила на торгах, когда распродавали имущество компании «Гермес Ритейл» (бывшая сеть магазинов «Ман»).

Этот земельный участок вместе с постройками учредитель компании купила на торгах. Он находится в частной собственности. Фото: публичная кадастровая карта Волгограда.

- В администрацию Волгограда в установленном порядке обратилось АО «Берег Волги» Специализированный застройщик» для получения разрешения на строительство, к заявлению приложен пакет документов, в том числе положительное заключение независимой экспертизы на соответствие проектной документации всем необходимым требованиям. В соответствии с действующим законодательством при наличии полного пакета документов заявителю выдается разрешение на строительство, - объяснили в мэрии. - Организации выдано разрешение на строительство на указанном участке двух 18-этажных жилых домов.

Что будет с набережной и рокадной дорогой? Чиновники уверяют, что территория ЖК никак не пересекается с той, которую в генплане города отвели под продолжение Нулевой Продольной и комплексное благоустройство набережной. Напомним, власти обещали в будущем продлить набережную и на север - до Спартановки, и на юг - пока до улицы Иркутской. Планы не менялись, уверяют власти. Если говорить о «нулевке», проект участка от улицы Калинина до улицы Одесской проходит госэкспертизу. Что касается набережной, пока в ближайшем будущем парковую зону планируют благоустроить возле здания Арбитражного суда. Там жителям обещали устроить выход к Волге.

Напомним, ранее застройщик АСЗ претендовал и на склон на набережной Тулака. Жители выступили против застройки пустыря в районе яхт-клуба и ресторана «Миля». После общественного резонанса застройщик отказался от своих планов на эту территорию.