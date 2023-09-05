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Общество5 сентября 2023 8:33

В Волгограде планируют закупить 25 автобусов за 485 миллионов рублей

Мэрия Волгограда приобретет новые автобусы вместимостью 85 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Транспорт будет оснащен безналичной оплатой проезда

Транспорт будет оснащен безналичной оплатой проезда

Фото: Эдуард Пальгунов

Администрация Волгограда объявила торги на поставку 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Планируется приобрести транспорт, работающий на газомоторном топливе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, автобусы поступят в распоряжение «ВПАТП-7» в 2024 году.

Новый транспорт должен иметь автоматическую коробку передач, вмещать не менее 85 человек с 30 посадочными местами. Каждый автобус будет оборудован устройством для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системами принудительного наклона кузова, кондиционирования, отопления, видеонаблюдения. Кроме того, в салонах, по условию контракта, необходима безналичная оплата проезда.

Автобусы заменят часть нынешнего подвижного состава, у которого то не работают кондиционеры, то сам по себе транспорт ломается на маршрутах.

- Пополнение автобусного парка муниципального предприятия «ВПАТП-7» позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав, - подчеркнули в мэрии.

Начальная цена торгов составляет 485 миллионов рублей. Заявки для участия в аукционе от компаний будут приниматься до 20 сентября.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что был заключен контракт на поставку в Волгоград 62 односекционных и трехсекционных трамваев.

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