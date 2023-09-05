В Волгограде планируют закупить 25 автобусов за 485 миллионов рублей

Транспорт будет оснащен безналичной оплатой проезда Фото: Эдуард Пальгунов

Администрация Волгограда объявила торги на поставку 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Планируется приобрести транспорт, работающий на газомоторном топливе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, автобусы поступят в распоряжение «ВПАТП-7» в 2024 году.

Новый транспорт должен иметь автоматическую коробку передач, вмещать не менее 85 человек с 30 посадочными местами. Каждый автобус будет оборудован устройством для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системами принудительного наклона кузова, кондиционирования, отопления, видеонаблюдения. Кроме того, в салонах, по условию контракта, необходима безналичная оплата проезда.

Автобусы заменят часть нынешнего подвижного состава, у которого то не работают кондиционеры, то сам по себе транспорт ломается на маршрутах.

- Пополнение автобусного парка муниципального предприятия «ВПАТП-7» позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав, - подчеркнули в мэрии.

Начальная цена торгов составляет 485 миллионов рублей. Заявки для участия в аукционе от компаний будут приниматься до 20 сентября.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что был заключен контракт на поставку в Волгоград 62 односекционных и трехсекционных трамваев.