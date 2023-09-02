Билан не узнал повзрослевшую ученицу: Лиза Качурак в новом Голосе пошла к Гагариной

Елизавета вернулась в голос спустя 6 лет. Фото: кадр с видео Первого канала.

Победительница четвертого сезона телешоу «Голос. Дети» Елизавета Качурак из Волгоградской области продолжит свое участие в новом телепроекте «Голос. Уже не дети». Она удачно прошла «Слепые прослушивания» и попала в команду Полины Гагариной. Этот выпуск показали в эфире Первого канала 1 сентября. Но началось все с того, что Лизу не узнал ее бывший наставник Дима Билан. Настолько девушка изменилась и повзрослела не только внешне, но и по голосу.

Во время исполнения песни «Скажи нет» (многие ее слышали в исполнении Михаила Бублика и Ирины Дубцовой) к девушке повернулись и Билан, и Гагарина. При этом было заметно, что, слушая «спиной», Дима по голосу не понял, что на сцене его подопечная. Не узнал он Лизу и тогда, когда развернулся в кресле.

"Какой кошмар" - Билан был в шоке сам от себя, что не узнал свою ученицу. Фото: кадр с видео Первого канала.

- Меня зовут Елизавета Качурак, мне 19 лет, я из города Калач-на-Дону, - представилась судьям Лиза.

- Какой кошмар! - смутился Билан.

- Почему? - недоумевает Пелагея.

- Потому что я знаю эту девочку! Невероятная девочка! Все-таки, какие чудеса случаются!

- Сколько лет вам тогда было? – спросила у Лизы Пелагея, когда включили отрывок из детского «Голоса».

- 12-13, - ответила Лиза.

- Все-таки есть эта энергия, она существует. Елизавета… Я правда вас не узнал, ваш голос не узнал. Приготовил даже вопросы типа «А какую музыку вы слушаете». Теперь все понятно!

Лиза рассказала Билану и остальным наставникам о том, что за время между двумя проектами она успела окончить училище имени Гнесиных с красным дипломом и поступила в академию имени Гнесиных.

Четвертый сезон "Голос. Дети" Лиза выиграла в команде Билана. Фото: личный архив Елизаветы Качурак.

- Елизавета еще и победительница сезона, - напомнил Билан.

- Что же вы такая скромная, с этого и надо было начинать, - удивляется Полина Гагарина.

Лиза недолго думала, когда пришлось выбирать команду.

- Ладно, попробую что-нибудь новое. Полина Гагарина! - объявила Елизавета Качурак свое решение.

Как далеко сможет довести Полина свою новую ученицу, будет ясно по ходу сезона. Елизавета призналась, что очень рада снова пережить все те эмоции, которые она уже переживала, в первый раз участвуя в телепроекте.

Напомним, накануне выхода телешоу Елизавета Качурак ответила на несколько вопросов для сайта volgograd.kp.ru.