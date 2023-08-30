Уже не дети: победительница детского Голоса волгоградка Лиза Качурак участвует в новом сезоне шоу

В перерывах между двумя проектами Лиза окончила Гнесинку с красным дипломом. Фото из личного архива Елизаветы Качурак.

Хорошая новость для поклонников шоу «Голос» из Волгоградской области: нам снова есть за кого болеть, переживать, волноваться и кем восхищаться на этом проекте. В новом сезоне телешоу, которое создатели назвали «Голос. Уже не дети», участвует наша землячка Елизавета Качурак. Все помнят эту талантливую звездочку, покорившую телезрителей четвертого сезона «Детского голоса», с которого она вернулась победительницей. Сегодня Лиза уже не просто талантливая школьница-подросток. За шесть лет она выросла и расцвела, а за плечами у девушки не только известность и опыт, но и красный диплом училища имени Гнесиных.

"ВЫПУСКНОЙ"

Премьера нового «Голоса» уже в эту пятницу, 1 сентября в 21.45. Участниками «Голос. Уже не дети» стали выпускники проекта детского «Голоса». Лиза выиграла четвертый сезон (на данный момент вышло уже 10 сезонов детского проекта). Самых талантливых пригласили на «выпускной».

- Меня пригласили на очный кастинг в Останкино, где проходил отбор на слепые прослушивания, вся процедура абсолютно та же, как и тогда в «Голос дети». Осталось совсем немного, и вы все узнаете! Обязательно смотрите! – приглашает читателей сайта volgograd.kp.ru Елизавета Качурак, с которой нам удалось пообщаться накануне выхода шоу.

Чем жила, чем занималась Лиза эти шесть лет между двумя проектами? Сейчас девушка живет в столице и получает образование в одном из сильнейших вузов страны.

- После проекта меня ждал 9 выпускной класс и поступление в Музыкальное эстрадно-джазовое училище им. Гнесиных, а также вместе с подготовкой большое количество выступлений, гастролей по разным городам нашей страны, съемок и много, много творчества. Я успешно закончила 9 класс и поступила туда, куда мечтала поступить с детства - в Гнесинку, - рассказала в интервью сайту volgograd.kp.ru Елизавета Качурак. - За 4 года учебы в этом заведении я научилась многому благодаря прекрасным педагогам. Попала в круг единомышленников, людей, заряженных на творчество, и это безумно классно - каждый день что-то придумывать, сочинять, творить. Но, век живи - век учись. И в этом году, окончив Музыкальное эстрадно-джазовое училище им. Гнесиных с красным дипломом, я поступила в РАМ им. Гнесиных на факультет музыкального искусства эстрады на бюджет!

Напомним, за победу в «Голос. Дети – 4» Елизавета получила главный приз проекта – сертификаты на 500 тысяч на вокальное образование, на создание домашней студии и на запись сингла. В этом проекте 13-летняя певица была в команде Димы Билана, который говорил, что даже в этом юном возрасте его подопечная удивляет своей глубиной, она большая артистка. В финале за Лизу проголосовало наибольшее число телезрителей со всей страны. А ее исполнение песни «Любовь – волшебная страна» растрогало всех до слез. Этот романс принес Качурак любовь миллионов.

В 13 лет Елизавета Качурак выиграла Голос. Дети-4. Фото: Первый канал.

"ХОЧУ ВНОВЬ ПЕРЕЖИТЬ ЭТИ ЭМОЦИИ"

Легче ли идти на проект сейчас, когда за плечами есть и опыт, и известность, и хорошее образование? Этот вопрос мы задали Лизе перед выходом шоу в эфир.

- Идти на такой масштабный, серьезный проект всегда непросто. Тогда я шла как в неизвестную мне сказочную страну. Безумно интересную, где все так непредсказуемо и не знаешь чего ожидать. Каждый этап тогда был открытием новой главы, и дойти до конца этой сказки казалось невозможным, но чудеса случаются, естественно, благодаря труду, упорству, стремлению и, конечно же, поддержке родных, друзей, зрителей и телезрителей. А сейчас у меня появилась возможность вновь пережить эти эмоции, но до какой главы дойду в этот раз – неизвестно, - улыбается артистка.

В прошлом "Голосе" наставником Лизы был Дима Билан. Фото из личного архива Елизаветы Качурак.

"СКУЧАЮ ПО ДОМУ"

В любом случае, как бы не завершился для участницы этот проект, Лиза знает, чего хочет дальше.

- Я продолжаю свое обучение, впереди много нового и интересного! Написание и выпуск авторских песен, учеба в самом лучшем музыкальном заведении страны, а также выступления и непокоренные вершины, к которым я стремлюсь, - поделилась Лиза с «Комсомолкой». - Хочу выразить огромную благодарность педагогам ЦШИ ВГИиК, Музыкальной школе города Калач-на-Дону за ту базу знаний, что я получила, и которая помогает мне учиться в Москве. К сожалению, не получилось в этом году побывать дома, очень скучаю. С огромным приветом и любовью к Родному краю и Землякам. Лиза Качурак.