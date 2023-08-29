В пяти районах Волгограда отрубят электричество 30 августа

В Волгограде в среду электричество отключат в пяти районах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Массовые отключения электричества случатся в Волгограде в среду. Сотни домов в пяти районах оставят без света из-за планового ремонта. Некоторые адреса будут обесточены на 3 часа, ну а кому-то придется обходиться без электроприборов весь день. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 30 августа электричества временно не будет в Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Лекарской, 1-21, 4-10, 9а, 25-39, 14-22, 26-38, 34а, 44а, 44, 46а, 46, ул. Ползунова, 1-9, 9а, ул. Новорядской, 110, ул. Хуторской, 12, 11, ул. Новосельской, 35-41, 38-48, 46а, 48, ул. Продольной, 70-72.

В Центральном районе свет отключат с 9.00 до 13.00 на ул. Пражской, 8, пр. Ленина, 42, 44, 44а.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электричество отрубят на ул. Новостроек, 2, 3-9, 4, 8, 13, 15, ул. Курской, 1, 3, ул. Академической, 1, 1а, 2-6, 16-20, ул. Запрудной, 2, 3, 4, 5, 7а, 11, 13, 15, 15а, ул. Одесской, 1-9, 2-10, ул. Институтской, 1, 2, 3, 4, 4а, ул. Астраханской, 1, 2-10, 5, 11, 13, ул. Калмыцкой, 7, ул. Институтской, 8, ул. Окружной, 1, 3, ул. Московской, 1-11, 2, 6, 10, с 11.00 до 16.00 – на ул. Елисеева, 17а, ул. Кузнецкой, 24, ул. Производительной, 7.

В Советском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 16.00 возникнут у жильцов домов на ул. Алексеевской, 14, ул. Чернышковской, 1, 2-46, 3, 7-41, 39а, 41а, ул. Урюпинской, 28-48, 29-47, ул. Криворожской, 10-18, 17, ул. Светлогорской, 11-19, 14-20, с 9.00 до 17.00 – на ул. Мушкетова, 1-9, 1а, 2-22, 2а, 4а, 17-89, 24а, 26-70, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 67а, 68а, 69а, ул. Абоянской, 1, 2, 3, 4, ул. Транспортной, 3, 4, 9, ул. Фомина, 1-15, 2, 6-8, 7а, 8а, ул. Школьной, 1-5, 2-12, 8а, ул. Колхозной, 1-13, 2-18, 2г, 12а, ул. ЛЗС, 1, 2-24, 2/1, 3, 7, 9, 13, ул. Палиашвили, 1-131, 1а, 2-68, 18а, 74-165, 88а, 88б, 90а, 132а, 133а, 138а, 144а, 167-205, 181б, ул. Овсяной, 3, ул. Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ул. Совхозной, 2-10, 2а, 3, ул. Песчаной, 1г, 1б, 3, 5, 7а, ул. Ольховской, 1-11, 4, в пер. Ольховском, 2-6.

В Кировском районе с 9.00 до 12.00 обесточат дома по адресам: пер. Добролюбова, 1-9, 2-12, ул. Терновая, 6-52, 53-111, ул. Сивашская, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, пер. Никитина, 1-7, пер. Никитина-1, 1-5, 2-8, ул. Шлюзовая, 1-7, 2-8, ул. Гастело, 2-6, 3-15, ул. Серафимовича, 1-7, 2-8, ул. Радищева, 1-7, 2-8, пер. Сухореченский, 1-5, 2-8, пер. Дубовский, 1-3, 2-4. С 12.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Краснолиманской, 1-11, 4-22, 15а-23, ул. Пилотской, 1-11, 2а-14, ул. Камышинской, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, ул. Нижнетагильской, 2, 4, 4а, 10-24, ул. Пожарского, 1-11, 2-12, в пер. Пилотском, 7, 8, 12, пер. Лиговском, 8-36, 11-43, пер. Краснолиманском, 1а-13, 4-10, с 9.00 до 17.00 – на ул. Воронкова, 23-33, ул. Тополевой, 3, ул. Черемшанской, 24, 26, 28, в пер. Успенского, 20, 24, 26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В двух районах Волгограда 30 августа отключат газ (подробности)