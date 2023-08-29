В двух районах Волгограда 30 августа отключат газ

Не у всех волгоградцев в среду будет дома газ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде в среду пройдет плановый ремонт на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Из-за работы в двух районах города отключат газ. Без голубого топлива останутся жители домов, располагающихся на 14 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 30 августа поставка газа будет приостановлена в Тракторозаводском и Ворошиловском районах.

В Тракторозаводском районе с 8.00 до 18.00 без газа останутся жильцы ул. Ополченской, 3-11, ул. Шурухина, 3, 5, 8, ул. Клименко, 6, 9, 10, 11, ул. 95-й Гвардейской, 1-10, ул. Борьбы, 1-19, пр. Ленина, 197-213, 197а.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.30 газоснабжения не будет по адресам: пер. Чебоксарский, 3, 7-11, 423, 425, 449, 449а, 450, 451, ул. Дубовская, 65а, 67, 267, 268, 291, 291а, 391, 397, 400, 401, ул. Моздокская, 413, 416, 417, 418, пер. Моздокский, 438, 441, 443, 445, 445А, 469, 471, 473а, 479, 481, 482, ул. Чембарская, 3, 5, 5а, 7, 11, 11а, 13, 286, 402, 402а, 403, 406, 409, 410, 417а, пер. Чембарский, 258, 259, 262, 262а, 263, 271, 272, 273, 274, ул. Череповецкая, 12, 14, ул. Елецкая, 58-64, 455, 455а, 457, 546, 548, 557.

- Во избежание несчастных случаев, просим потребителей газа быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование, - обратились к волгоградцам газовики.