В Волгограде самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта стюардессы

Самолету пришлось сделать вынужденную посадку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 21 августа, в Волгоградском аэропорту вынужденную посадку сделал самолет, следовавший рейсом Сочи-Москва. На борту судна случилось несчастье – у одной из стюардесс случился инсульт, и она потеряла сознание. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе международного аэропорта города-героя.

- Рейс авиакомпании Уральские авиалинии, следовавший по маршруту Сочи - Москва 21 августа в 10.20 совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия человека на борту, - сообщили в аэропорту Волгограда.

Как сообщает телеграм-канал "Московская телега", во время полета у стюардессы случился инсульт, она потеряла сознание, ее сердце практически мгновенно остановилось. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам за помощью. К счастью, на борту самолета оказался руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он смог сделать прямой массаж сердца и запустить его работу с течение 8 минут.

После экстренной посадки в Волгограде, стюардессу передали врачам. Борт вылетел по маршруту в 11.10.