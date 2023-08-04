Суд обязал мэрию Волгограда отремонтировать фонтан «Детский хоровод»

Мэрию обязали отремонтировать многострадальный фонтан на привокзальной площади Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чиновников администрации Волгограда обязали привести в порядок фонтан «Детский хоровод». Многострадальный объект в центре города-героя годами простаивает в запустении, хотя ему не так много лет. После проверки прокуратуры суд постановил, что мэрия должна отремонтировать фонтан.

Как рассказали сайту в пресс-службе надзорного ведомства, фонтан «Детский хоровод» является собственностью муниципалитета, полтора года он не эксплуатируется. Чаша объекта частично разрушена, находится в нерабочем состоянии. И в целом у фонтана фиксируются различные дефекты.

- Ненадлежащее техническое состояние данного сооружения свидетельствует о бесхозяйном отношении чиновников к содержанию муниципального имущества, - отметили в прокуратуре.

Объект был создан по образцу фонтана «Краденое солнце», который был символом непокоренного Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и стоял на привокзальной площади. В начале 50-х фонтан убрали, а новый стоит в неудовлетворительном состоянии.

- В этой связи находящийся на привокзальной площади в подобном состоянии фонтан формирует у горожан и гостей города негативное впечатление об отношении к патриотическим чувствам граждан, - сообщили в прокуратуре.

Фонтан за 10 лет его существования ремонтировали многократно Фото: Андрей МИРЕЙКО

После иска прокуратуры Волгограда Центральный районный суд обязал чиновников мэрии в течение шести месяцев с момента вступления постановления в силу отремонтировать фонтан «Детский хоровод».

Сегодня в объекте плещется вода, он заработал. Тем не менее, прокуратура будет добиваться его ремонта.

Напомним, около 10 лет назад в Волгограде решили сделать реплику фонтана «Краденое солнце» и установить на привокзальной площади. Инициатором стал основатель байкерского клуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов. Фонтан «Детский хоровод» открыли 23 августа 2013 года, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Но через несколько дней объект вдруг пересох, его пришлось ремонтировать, что помогло на две недели. Фонтан окружил забор, оказалось, что статуи заржавели, еще появились трещины. И это обновление не сильно оживило фонтан. Его приводили в порядок из раза в раз. Снова его ремонтировали с заменой оборудования к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проработал он недолго.

Последние полтора года «Детский хоровод» также был сухим, фигуры детей пожелтели. Однако с утра 4 августа фонтан заработал, о чем сообщил президент «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург), находящийся в Волгограде с подготовкой байк-шоу.

- В День ВДВ у фонтана «Детский хоровод» в Сталинграде я увидел лейку. Сказал десантникам, что сам готов им воду в фонтан ведрами носить, лишь бы они в этот день могли ополоснуться. И вот сегодня фонтан заработал! Ну не чудо? – написал Залдостанов в своем телеграм-канале.