Вместо уличных рядов Тракторного рынка: в Волгограде открывается новый торговый комплекс

Вместо уличных рядов Тракторного рынка открывают новый торговый комплекс Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

4 августа в Тракторозаводском районе Волгограда начнет работу новый торговый комплекс рыночного типа. Он находится на улице Михайлова, 3а. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волгограда.

- На новую территорию уже перевезли товар и обустроили здесь торговые ряды все желающие предприниматели со старой, закрывшейся 1 августа площадки на перекрестке улиц Ополченской и Шурухина, - отметили в городской администрации.

Уточняется, что в новый торговый комплекс перед въездом на Спартановку переехали большинство предпринимателей, которые продавали вещи на уличной части Тракторного рынка.

- Общая площадь нового комплекса такова, что сегодня на ней имеются свободные места и для новых предпринимателей, - подчеркнули чиновники.

На новом рынке смогут расположиться более 400 торговцев вещами, обувью и другими непродовольственными товарами. Решение об открытие площадки с 4 августа принято для того, чтобы волгоградцы смогли приступить к покупкам в преддверии нового учебного года. Обещают, что в первый день продаж жителей Волгограда будут угощать блюдами афганской и вьетнамской кухни.

Напомним, 1 августа была закрыта уличая часть Тракторного рынка. По словам многих торговцев, их об этом не предупреждали, хотя собственник настаивал, что всех заранее оповестили. Предприниматели штурмом пытались прорваться к своим местам, из-за чего была вызвана Росгвардия. В итоге продавцов пустили к своим рядам, чтобы они поспешили собрать товар.