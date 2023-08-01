«Нас поставили перед фактом»: продавцов выгоняют с Тракторного рынка в Волгограде

Предприниматели с трудом прорвались к своим местам Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

1 августа началось неспокойно для предпринимателей, торгующих вещами на Тракторном рынке. Объект был закрыт, что стало сюрпризом для продавцов. Они попытались прорваться к своим торговым точкам, но вдруг нагрянула Росгвардия. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru побывал на месте событий.

Открытая часть Тракторного теперь закрыта Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде не новость, что рано или поздно Тракторному рынку в его привычном виде придет конец. Эра примерок одежды и обуви на картонках в любую погоду уходит. Несколько лет назад власти объявили, что на месте нынешнего рынка появится благоустроенный сквер, обновленный стадион «Трактор» и торговый комплекс. В мае 2022 года депутаты городской Думы одобрили снос вещевого рынка. Но предпринимателям пообещали, что они переедут в новый ТЦ на улицу Могилевича. Только торговый центр пока там не построен.

Торговцы собирают вещи перед переездом Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

1 августа перекрыли не весь рынок, а только «открытую» часть. Находящийся под крышей торговый комплекс «Рассвет» работает и сегодня, продавцы работают как ни в чем не бывало. А вот у их соседей день оказался нервным. Торговцы уличных прилавков рассказывают, что их никто не предупредил о закрытии с 1 августа.

Продавцы уверяют, что их не предупреждали о закрытии с 1 августа Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Нас не предупреждали об этом набеге, сегодня пришли и поставили перед фактом, что надо выезжать, - уверяют торговцы.

Утром продавцы пытались прорваться к своим рядам, штурмуя ограждения, им противостояли росгвардейцы. После разговоров с силовиками людей все-таки пустили к своим местам.

- Нам дали срок освободить ряды в течение десяти дней, но мы будем съезжать уже сегодня. Наши вещи никто теперь охранять не будет, - отмечают торговцы. При этом другие говорят, что они должны переехать до 5 августа.

Куда теперь отправятся продавцы торговых точек - большой вопрос. Кто-то собирается переехать "под купол", в павильон "Рассвет", кто-то отправится на рынок в Нижнем Тракторном, ну а кто-то и вовсе подумывает о прекращении торговой деятельности.

- А куда нам деваться? Для меня аренда точки в павильоне невыгодна, никаких льгот нам не предложили. А переезжать куда-то тоже нет сил, - объясняет продавец обуви.

Задние ряды, где раньше волгоградцы покупали вещи у приезжих из Азии, уже освобождены.

В мэрии прокомментировали ситуацию на Тракторном рынке. Чиновники уверены, что людей заранее предупредили о прекращении торговли с первого дня августа.

- Как сообщают представители ООО «Региональный торговый комплекс», предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, были заблаговременно уведомлены о готовящемся переезде, значительная часть перезаключила договоры на новых условиях и перевезла товар на новое место. По окончании рабочего времени 31 июля, собственник закрыл старую торговую площадку. По решению руководителей данной организации с 1 августа 2023 года торговая деятельность перенесена на новую обустроенную площадку – торговый комплекс рыночного типа, расположенный по адресу ул. Михайлова, 3а, - подчеркивают в мэрии.

Сообщается, что во вторник полицию и росгвардейцев вызвал именно собственник рынка из-за проникновения посторонних на закрытую территорию.