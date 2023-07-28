Тысячи волгоградцев будет греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках в последний месяц лета. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

График плановых отключений горячей воды 2023 в Волгограде на август утвердили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, какого числа выключат, и когда дадут горячую воду жителям домов на десятках улиц практически во всех районах города. Смотрите, кто из волгоградцев будет греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках в последний месяц лета, пока коммунальщики будут готовить тепловое хозяйство к грядущему отопительному сезону.

Плюс к этому начало августа без горячей воды проведут те жители Волгограда, в чьих домах отключения начались в последние дни июля (график на июль 2023).

Жить без горячей воды в Волгограде из-за плановых отключений в августе 2023 года придется обитателям отдельных микрорайонов от двух дней до пары недель. В это время коммунальщики будут ремонтировать оборудование и проводить профилактику, реконструировать теплосети, модернизировать котельные и центральные тепловые пункты. Кратковременные отключения связаны с гидравлическими испытаниями тепловых сетей на прочность под высоким давлением. Увы, без этих коммунальных страданий не обойтись. Все это сделать невозможно, пока по трубам течет горячая вода. Волгоградцам придется потерпеть, чтобы отопительный сезон прошел без потрясений.

Учтите, начнутся отключения горячей воды в Волгограде в 0.00 часов первого дня, указанного в графике. Восстановят ГВС после 24.00 последнего дня. До момента, пока горяченькая дойдет до каждой квартиры, пройдет несколько часов. УК должна подготовить внутридомовые системы, к тому же трубы иногда дают течь и тогда уже речь идет об аварийном отключении.

График плановых отключений горячей воды в Волгограде на август 2023 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 8 по 10 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Кастерина, 2, 4, 6

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отключения не запланированы.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 1 по 14 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35

ул. Хорошева, 14, 20

ул. Безымянная, 1

С 15 по 25 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

ул. Жирновская, 2, 9

ул. Тимофеева, 10

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

ул. Щербины, 10

ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

С 28 по 30 августа 2023 года горячую воду отключат:

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

ул. 8-й Воздушной, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

ул. Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 7 по 9 августа 2023 года горячую воду отключат:

Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Наумова, 14

ул. Краснознаменская, 6, 8

ул. Ленина, 6, 11

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37, 51а, 55

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

ул. Коммунистическая, 56

С 14 по 15 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Краснознаменская, 7

ул. Ленина, 25

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 7 по 10 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

ул. Ардатовская, 16

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

ул. Комитетская, 24

С 8 по 9 августа и с 17 по 18 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52

С 15 по 16 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

С 15 по 17 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Циолковского, 2

ул. Калинина, 11

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 2 по 3 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

С 7 по 14 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Тормосиновская, 12

ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

ул. Петровская, 9

ул.Калининградская, 2 а, 21

ул. Краснопресненская, 3

пер. Удмуртский, 2

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 3 по 14 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149

ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

ул. З. Маресевой, 3, 9, 15

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

ул. Федотова, 4

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а

ул. Люблинская, 4

ул. Изоляторная, 2

ул. Вельботная, 3, 5

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18

ул. Лячина, 3, 5, 7

ул. Минина, 4, 10, 16

ул. Г. Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 1 по 2 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Алийская, 16, 18

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

3 августа 2023 года горячую воду отключат:

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

С 3 по 4 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

ул. Луговая, 142

С 8 по 9 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3

10 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

ул. Колесная, 84

С 8 по 17 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Доценко 70

С 21 по 25 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

ул. Светлоярская, 46

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

ул. Я. Коласа, 24

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7