В Волгограде пришвартовался круизный VIP теплоход «Штандарт»

Гигантский теплоход пришвартовался в речпорту Волгограда. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

На одном из причалов Центральной набережной Волгограда 25 июля пришвартовался гигантский круизный теплоход «Штандарт» VIP-класса, который оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Накануне судно делало остановку в Саратове, на нем с рабочим визитом в город прибыл председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Крутой теплоход в речпорту вызвал у волгоградцев массу восторгов и прочих комментариев. Кто и с какой целью прибыл в город-герой, команда теплохода раскрывать не желает, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

У судна есть своя вертолетная площадка. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Частному судну «Штандарт» могут позавидовать большинство кораблей, которые видели в наших краях на Волге. Согласно данным посвященных речным и морским судам сайтов, 96-метровый четырехпалубный теплоход VIP-класса может ходить по рекам и морю со скоростью 22-23 километра в час и обеспечить пассажирам комфортное полностью автономное путешествие в течение 10 суток.

Зевак от судна отгоняют. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

На трех жилых и одной прогулочной палубах могут разместиться 36 пассажиров и 33 члена экипажа. На крутом теплоходе есть также лифт, ресторан, СПА салон и спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, палуба с баром и бассейном и вертолетная площадка.

Палубы для отдыха випов. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Приписано судно к Санкт-Петербургу. Его строительство курировал российский бизнесмен Роман Троценко. Его корпорация АЕОН инвестирует в строительство метанолового завода в Волгограде на площадке «Химпрома», в нее также входит управляющая аэропортом компания «Новапорт». Согласно последним данным, судном сейчас владеют российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.