Лежал, истекая кровью: на видео попал момент, как в Волгограде мужчину с пробитой доской головой забирает скорая

Видео с камер наружного наблюдения. ГУ МВД по Волгоградской области

ГУ МВД по Волгоградской области проводят проверку по получения травмы головы неизвестному мужчине сквере имени Пушкина. Здесь накануне, 11 июля, на голову 50-летнему мужчине упала тяжелая доска со строящегося здания. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главка.

- Предварительно установлено, что телесные повреждения волгоградец получил около 18.00 в результате падения на него фанерного листа с рядом находящегося здания, - подтвердили информацию в ведомстве.

Момент прибытия врачей также запечатлели камеры наружного наблюдения. На видео видно, как в сквер, прямо на тротуар заезжает машина, а неравнодушные граждане показывают водителю куда нужно подъезжать. По словам очевидцев, пострадал только этот несчастный прохожий, до приезда скорой, которая, к счастью, прибыла через 20 минут, мужчина лежал на ступеньках сквера и истекал и харкался кровью. Напомним, что мужчина на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Этот несчастный случай также проверит и Прокуратура Волгоградской области. Ведомство даст свою оценку соблюдению требований законодательства при проведении строительных работ.