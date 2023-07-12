Шесть врачей из Волгограда стали лучшими в России

Среди лучших - врачи скорой, кардиолог, терапевт, офтальмолог, травматолог-ортопед и эндокринолог. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сразу шесть врачей из Волгограда в 2023 году признали лучшими в стране специалистами. Они стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса Минздрава России. Наши медики заняли два первых места, три вторых и одно третье, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Победителей ждет денежное поощрение.

Так, первое место и звание лучшего в России получил врач-офтальмолог больницы №4 Сергей Веселов. «Лучший травматолог-ортопед» страны - врач-травматолог-ортопед ВолгГМУ Дмитрий Маланин.

Второе место во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» завоевала волгоградка Наталья Коптева, «Лучший участковый терапевт» - Светлана Кошелева из больницы №11, «Лучший эндокринолог» - врач областной детской клинической больницы Татьяна Бондаренко.

На третьем месте среди тех, кто теперь носит гордое звание «Лучший кардиолог», - врач 25-й больницы скорой медицинской помощи Яков Тивон.

Всероссийский конкурс врачей 2023 проходил в три этапа. Сначала своих лучших медиков выбирали больницы и поликлиники. Затем работало жюри в регионе и на финальном этапе врачей оценивала центральная конкурсная комиссия.

Кадрам в сфере здравоохранения в Волгоградской области сейчас особое внимание. По всей стране наблюдается дефицит врачей и наш регион не исключение. Как отмечают в облздраве, в 2023 году приняты дополнительные меры поддержки медиков. Так, в региональную программу «Земский доктор/ земский фельдшер» включили дополнительные медучреждения. Те, кто решил остаться работать на селе и в малых городах после, получают единовременные выплаты. С нового учебного года студенты-целевики будут получать 3 тысячи рублей в месяц, ординаторы – вдвое больше.