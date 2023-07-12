Минздрав РФ отметил критический дефицит врачей в Волгоградской области

Больше всего в регионах не хватает педиатров и терапевтов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав РФ опубликовал доклад об итогах работы за 2022-й и задачах на текущий 2023 год. Помимо прочего в министерстве отметили острую нехватку врачей в регионах. Самый низкий показатель обеспеченности медицинским кадрами в стране оказался в регионах Южного федерального округа, в том числе в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

- Наихудшая динамика снижения числа врачей отмечена в Алтайском крае, Ростовской области, Пермском крае, Челябинской области, Волгоградской области, - говорится в докладе Минздрава России.

В ведомстве отмечают, что от укомплектованности больниц и поликлиник квалифицированными специалистами напрямую зависит доступность и качество медпомощи. Здесь все еще сказываются последствия пандемии. По итогам 2022 года в целом по стране обеспеченность медкадрами снизилась на 1,3% и составила 37,2 врача на 10 тысяч населения. Позитивные показатели при этом отмечают в Северо-Западном федеральном округе (43,9), самый низкий уровень - в ЮФО (33,1).

Больше всего в российских регионах не хватает педиатров и терапевтов, инфекционистов и семейных врачей, а также неврологов и хирургов. При этом растет число таких специалистов, как анестезиологи-реаниматологи, гематологи, кардиологи, нефрологи, онкологи и других направлений.

Обеспеченность средним медперсоналом по стране за год снизилась на 2,9% и составила 81,5 на 10 тысяч населения. Самый низкий показатель снова в ЮФО (76,7), самый высокий - в Уральском федеральном округе (90,6).

Закрыть дефицит медиков планируют за счет повышения эффективности целевого приема и трудоустройства выпускников, дополнительных мер соцподдержки, реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер» и других.

При этом в Минздраве отмечают, что удовлетворенность населения медицинской помощью по итогам 2022-го составила 41,4%, что является лучшим результатом за последние годы.

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