В Волгограде на 8 дней перекроют улицу Землячки и остановят трамвай до Жилгородка

В Волгограде перекроют улицу Землячки Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Дзержинском районе Волгограда остановят движение трамваев и перекроют часть оживленной дороги на улице Землячки. Причем с этим волгоградцам придется мириться в течение восьми дней. На западе города проведут замену трубопровода, из-за чего разроют асфальт и разберут трамвайные пути. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, будет заменен 180-метровый участок сетей теплоснабжения.

- С 21.00 30 июня до 6.00 9 июля будет приостановлено автомобильное движение по улице Землячки от проспекта Жукова до бульвара З0-летия Победы и трамвайное сообщение от остановки «Улица Хорошева» до микрорайона Жилгородок, - отметили в мэрии.

Рабочие демонтируют 30-метровый участок трамвайных путей. Трамваи №5, 7, 10 и 12 будут ходить до резервного кольца на улице Хорошева. До Жилгородка волгоградцам придется добираться на троллейбусах и автобусах.

В «Концессии теплоснабжении» отметили, что плановая реконструкция трубопровода пройдет без отключений холодной и горячей воды.

- Проводимые работы позволят обеспечить надежность функционирования магистральной теплосети, подающей ресурс в 167 жилых домов, 10 детских садов, лечебное заведение, 8 школ, 9 прочих объектов, - отметили в компании.

Напомним, в Волгограде до конца лета из-за реконструкции путей остановили движение скоростного трамвая.