В Волгограде с 26 июня перестал ходить скоростной трамвай

Скоростной трамвай в Волгограде больше не ходит. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Линию скоростного трамвая в Волгограде с 26 июня полностью закрывают на реконструкцию впервые с 1986 года. По Первой продольной вместо СТ будет ходить больше троллейбусов, утром и вечером пустят спецрейсы автобусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Власти обещают, что снова пустят скоростной трамвай в сентябре. По графику работы по замене рельсов и шпал на участке от Баррикад до 39-й Гвардейской должны завершиться к 28 августа 2023 года. В следующем году сделают и оставшуюся часть наземного пути.

Пока же пассажирам, чей путь лежит по Первой продольной, придется на два месяца пересесть с ходившего без пробок скоростного трамвая на троллейбусы. Проездной на СТ до конца месяца действует на маршрутах №8а и №10а.

- В первые дни работы компенсационного троллейбусного маршрута на остановках, расположенных на проспекте Ленина, в часы пик будут дежурить специальные контрольные группы из сотрудников транспортного предприятия и департамента городского хозяйства администрации города. В случае необходимости МКП «ЦУПП» оперативно примет решение о корректировке движения транспорта, - обещают в мэрии.

Тем временем, городские власти запустили «горячую линию» по вопросам транспортного обслуживания. Получить консультацию о работе общественного транспорта, уточнить расписание или сообщить о проблеме волгоградцы могут по телефону: 8(8442)23-31-60.