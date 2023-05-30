Праздник отметят во всех парках города. Фото: Семен ШПАК

День защиты детей в Волжском 2023 отметят большим фестивалем. В программе праздничных мероприятий - дискотека, пенная вечеринка и шоу мыльных пузырей, спортивные соревнования, конкурсы, концерты и развлечения в городских парках. Куда сходить с ребенком на День защиты детей в Волжском 1, 2 и 3 июня 2023 года, подскажет сайт volgograd.kp.ru.

Программа мероприятий на День защиты детей в Волжском 2023

В День защиты детей 1 июня 2023 в парке Волжский праздник начнется в 15.00 у колеса обозрения. В программе мероприятий - выступление артистов кукольного театра, гимнастов и танцоров, шоу мыльных пузырей, конкурсы, зажигать будет кавер-группа «Малина». В 16.30 у ТПП начнется цирковая развлекательная программа. В 17.00 продолжит программу семейный праздник «Фестиваль детства» с концертом, мастер-классами, аквагримом, плетением косичек, конкурсом рисунка, соревнованиями для пап и викторинами для детей. В финале детвору ждут сладкая вата и пенная вечеринка.

В парке «Гидростроитель» День защиты детей 1 июня 2023 в Волжском начнут отмечать на главной сцене в 16.00. В программе мероприятий праздника - концерт, игры и конкурсы с аниматорами, рисунки на асфальте. В этот день на любой аттракцион в любом возрасте пустят по цене детского билета. 3 июня в 9.00 состоится благотворительный забег, а в 18.00 у главной сцены пройдет марафон дворовых игр. 4 июня в 17.00 - Народные Троицкие гулянья.

1 июня 2023 День защиты детей в Волжском также отметят в парках «Новый город» и «Солнечный» в 18.00. В программе – пенная дискотека, спортивные игры, аниматоры и вечерний кинопоказ.

В парке «Семейный» в поселке Краснооктябрьский в Волжском 1 июня 2023 в 18.00 детей ждет праздничная программа, интерактивные площадки и катание на лошадях.

День защиты детей 1 июня 2023 в Волжском у ТРК «Планеталето» в 13.00 отметят с конкурсами, веселыми развлечениям, мастер-классами и дискотеками.

Возле дворца молодежи «Юность» в Волжском День защиты детей 1 июня 2023 в 17.00 устроят концерт, викторины и конкурсы. 2 июня с 10.00 детвору ждет викторина на знание правил дорожного движения, в 19.30 в уличном кинотеатре покажут мультфильм. 3 июня в 16.00 пройдет фестиваль семейного туризма «Туристенок».

Возле театра кукол «Арлекин» 1 июня 2023 в 18.00 можно будет послушать аудиосказку «Сказка о золотом петушке» и бесплатно угоститься сладкой ватой.

В Космопарке по улице 40 лет Победы, 3 июня 2023 в 10.00 всех жителей Волжского ждет фестиваль граффити «Краски радуги».

Учтите, что алкоголь 1 июня не будут продавать ни в одном магазине Волгоградской области весь день.

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