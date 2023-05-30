Детский праздник отметят в парках, ТРЦ и музеях. Фото: Евгения ГУСЕВА

День защиты детей в Волгограде 2023 отметят в городских парках и музеях. В программе мероприятий – концерты, кинопоказы, выставки, мастер-классы и веселые развлечения для детей не только 1 июня, но и в выходные. Куда сходить с ребенком на День защиты детей в Волгограде 1, 3 и 4 июня 2023 года, подскажет сайт volgograd.kp.ru.

Куда сходить в Волгограде на День защиты детей 1 июня 2023

Праздновать День защиты детей в Волгограде 1 июня 2023 года начнут с 11 часов утра в Комсомольском саду. Откроет программу мероприятий «Планета Детства» с играми, конкурсами и эстафетами, танцами и песнями на круглой площади. Там же в 18.00 начнется праздничный концерт, а после на кинолужайке покажут мультфильм «Зверополис» и комедийный боевик «Шпионы по соседству». Вход везде для всех свободный.

День защиты детей отметят в Волгограде и в ТРЦ «Акварель». 1 июня 2023 с 15.00 до 18.00 здесь пройдет пляжная вечеринка с Моаной и полубогом Мауи. Ребят будут создавать шедевры мелками на огромном картонном лабиринте и играть в центральном атриуме. Гигантский лабиринт «Картоника» будет работать с 1 по 4 июня с 10.00 до 22.00 (до 8 лет, вход свободный).

Программа мероприятий на День защиты детей в Волгограде 2023

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в канун Международного дня защиты детей 31 мая 2023 в 17.00 откроется выставка детских работ «Моя Россия». Посмотреть рисунки воспитанников студии живописи «Благовест» можно будет по 30 июня. 1 июня 2023 года в 12.00, 2 июня в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 3 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и в 17.00 «Крупеничкин дом» приглашает на игровую программу, праздник и мастер-класс кукла «Травница» (билеты - 300 руб.), запись: 8(8442)24-16-79.

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает в День защиты детей 1 июня 2023 года в 12.00 на открытие выставки «Волшебная страна детства», которая познакомит с удивительной коллекцией кукол и игрушек. Также 1 июня в 15.00 здесь расскажут о «Традициях воспитания мальчиков и девочек в казачьей семье». Запись: 8(8442)38-84-39, 38-84-37, 38-04-54. А 4 июня 2023 в 12.00 музей приглашает в казачий курень в Иловлинский район на праздник Троицы, который отметят народными гуляньями с хороводами, песнями, катанием на лошадях и многое другое (билеты - 250 руб., дошкольникам – бесплатно, 6+), запись: +7-902-313-62-14. Доехать до хутора Крапивин придется самим.

В Сарепте ребят ждет праздник на улице. Фото: музей-заповедник.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на новую выставку «Дедушкин чердак», которая откроется 31 мая 2023 в 14.00. Здесь расскажут многовековую историю детской игрушки и покажут старинные машинки, солдатиков, кукол, настольные игры и забавы разных времен (3+, вход свободный). Справки: 8(8442)67-33-02, +7-927-511-67-49. 1 июня для детворы у входа в музей установят яркую фотозону, в кассе бесплатно выдадут воздушный шарик.

Праздник детства» с интерактивными площадками и «волшебными испытаниями» в Старой Сарепте в Красноармейском районе Волгограда пройдет 3 июня 2023 с 16 до 18 часов на открытой площадке внутреннего дворика Торгового дома Гольдбаха. В программе мероприятий - конкурсы, подарки, эстафеты, мыльные пузыри, море улыбок и позитива (0+). На концерт в старинном подземелье музей ждет гостей 3 июня 2023 в 16.00. Программу «Мировые хиты. Саксофон и кларнет» представит Эмиль Файзулин (билеты- 400/200 руб., 6+, запись).

Программа мероприятий обновляется и дополняется.