Как защититься от нашествия мошки в Волгограде

Средства можно найти разные, но и эффективность у них разная. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде началось нашествие мошки – в 2023 году кровососы налетели на пару недель раньше, чем обычно. Эксперты говорят, что пик еще впереди. А пока в магазинах и аптеках волгоградцы раскупают ваниль, эфирные масла и панамы с москитными сетками, чтобы хоть как-то защититься от полчищ назойливой мошкары. Собрали советы бывалых, как защититься от мошки в Волгограде.

Первое и самое доступное средство – ваниль. Обычный кондитерский ванилин, который продается в супермаркетах от 6 рублей за маленькую 1,5-граммовую упаковку, по 20 рублей и выше за больший объем. Мешают его кто с водой, кто с кремом – так, говорят, дольше не выветривается.

Следом по популярности из средств защиты от мошки идут эфирные масла – ваниль, гвоздика. Мошка не любит резкий запах. Гвоздичное масло в аптеках Волгограда еще не раскупили, цена – от 100 до 200 рублей за флакончик, в зависимости от аптеки, объема и производителя. Ванильное масло подороже – от 140 рублей. Корреспонденты «КП-Волгоград» пока нашли его в четырех аптеках из шести. Но, говорят продавцы, спрос растет, так что не исключено, когда наступит пик нашествия надоедливой мошки, купить его будет сложно. Хотя запасы есть. Подойдет и масло корицы, и другие резкие запахи.

Есть в аптеках и «Антикомарин» – специальная комбинация эфирных масел по цене от 150 рублей за флакончик. Многие говорят, что помогает. Кто-то считает, что это как мертвому припарка. Все зависит от состава и человека – есть люди, к которым кровососы так и липнут, оставляя в покое окружающих.

Аэрозоль «Рефтамид» тоже спасает от мошки. Но от попадания насекомых в рот, нос, глаза не защитит. На лицо его наносить нельзя. Купить можно в аптеках и супермаркетах. Цена – от 250 рублей. Также аптекари, когда заканчивается все остальное, советуют купить звездочку – давно всем известный бальзам, который за счет своего резкого запаха тоже спасет от мошки. Только учтите, глаза от него у многих слезятся.

Да, и действуют все эти средства весьма недолго. Нужно постоянно обновлять.

Дачники и те, кто работает на улице в нашествие мошки спасаются панамами с москитной сеткой. Стоит такая от 200-500 рублей. Особенно неприятны укусы мошки малышам до года, которых не защитишь аэрозолем. Для них мамы покупают большие москитные сетки на коляску – цена такой от 180 рублей за отрез 1,5 на 1,5 метра.