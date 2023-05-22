Электросамокаты Юрент в Волгограде добавили в приложение Яндекс Go

В приложение Яндекс Go в Волгограде добавили электросамокаты Юрент. Сервисы договорились о партнерстве и технической интеграции. Приложение Яндекса будет выступать виртуальной площадкой для аренды, а Юрент — продолжит обслуживать устройства по городу. Тарифы при аренде через приложение Go идентичны «юрентовским»: от 5,2 руб/минута. В будни старт поездки бесплатный, по выходным — 30 руб.

Ранее аналогичный проект тестировали в Сочи. Теперь география сотрудничества расширилась и на Волгоград. На карте в приложении Яндекс Go устройства Юрент можно узнать по фиолетовым значкам. Все поездки на самокатах обоих сервисов застрахованы.

В сервисах убеждены, что подобное партнерство разнообразит транспортные сценарии горожан. Яндекс Go выступит привычной платформой не только для заказа такси, но и для аренды самокатов.

— Видим спрос на использование электросамокатов в разных городах, это партнерство поможет быстро расширить представленность сервиса Самокаты в Яндекс Go, — поделился руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

В Юрент напомнили про мировой тренд мультимодальных интеграций — то есть когда разные транспортные возможности объединяются. Для поездок на короткие дистанции жители больших городов выбирают кикшеринг. Для длинных — такси.

— Наше партнерство, объединившее лучшую на рынке технологическую и продуктовую экспертизу Яндекса и наш опыт операционного управления крупнейшим парком самокатов в стране с самым широким географическим присутствием, даст пользователям самый доступный сервис городской мобильности в стране, — сообщил директор по продукту Юрент Дмитрий Сушкевич.