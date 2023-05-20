В Волгограде мучивший девушку в прямом эфире стример вырывался в суде и угрожал полицейским

Анатолий Осипов в суде. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

20 мая 31-летний треш-стример Анатолий Осипов устроил шоу на заседании в Краснооктябрьском райсуде Волгограда. Мужчина вырывался, говорил странные вещи и, похоже, совсем не беспокоился о том, что ему грозит тюремный срок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР по региону, Осипов будет находиться под стражей до 18 июля 2023 года.

Напомним, ранее мужчину задержали за угрозу убийством 18-летней девушки – он вовремя стрима стрелял в нее из травмата и угрожал расправой.

- 18 мая 2023 года подозреваемый в ходе онлайн трансляции избивал 18-летнюю девушку, производил в нее выстрелы из травматического пистолета, высказывая, при этом, намерение убить ее. В ходе допроса фигурант свою вину признал, однако от дачи показаний отказался, - уточнили в следкоме по региону.

Сегодня в суде Осипов продолжал выступать на камеру, делая странные заявления.

- Я сделал для вас все… Вы опять делаете ошибку, - произнес стример и попытался вырваться от полицейских. Его скрутили посадили за решетку. – Я хочу сказать одно заявление: я есть будущее, прошлое и настоящее. Я готов вас прощать, я вас всех люблю. Оставьте эту землю в покое! – нес несуразицу Анатолий до начала судебного заседания.

На него возбуждено уголовное дело по двум статьям – 127 УК РФ (лишение свободы) и 105 УК РФ (покушение на убийство).

- Следователи СКР продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение, - добавили в областном ведомстве СУ СКР.