В Волгограде заработали еще 24 камеры для фиксации нарушений на дорогах: адреса

В Волгограде установили еще 24 камеры для фиксации нарушений ПДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Волгограде растет число комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В городе были установлены и заработали еще 24 камеры, всего их стало 180. По информации комитета информационных технологий Волгоградской области, новые комплексы фиксируют проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, превышение скорости и другие нарушения. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где установили новые камеры фиксации нарушений ПДД.
- Основная цель установки комплексов фoтoвидеофиксации - повышение безoпасности дoрожного движeния. Это стимулирует водителей придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения, приносит oщутимый прoфилактический эффект, спoсoбствует пoвышению водительской дисциплины и культуры вождения, ведет к снижению уровня aвaрийности на дорогах, - рассказал директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Безопасный регион» Андрей Улыбин.
24 камеры были установлены на участках, где часто случаются ДТП. Работа комплексов была согласовано с собственниками дорог и УГИБДД МВД по Волгоградской области.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
ул. им. Н. Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка;
Тракторозаводский район, пр. им. Ленина, 173а;
ул. Ополченская - ул. Рыкачева.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Третья продольная магистраль - ул. Ангарская;
бульвар 30-летия Победы, д. 54а;
Третья Продольная магистраль, ул. им. Землячки 37а;
пр. им. Жукова - ул. Трехгорная;
пр. Маршала Жукова, 106а;
пр. Маршала Жукова, 169;
ул. Ангарская - ул. Рокоссовского;
шоссе Авиаторов / ул. Авторемонтная.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
пр. Ленина, 15;
пр. Ленина, 29;
ул. Невская, 5;
мост через Волгу.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
ул. Неждановой, д.39.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
пр. Университетский, 107;
ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15).
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ул. 64-й Армии, д. 79;
ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
пр. Столетова - ул. 2-я Динамовская;
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.64а;
ул. Лазоревая - ул. Водников;
ул. Лазоревая - ул. Ольгинская.
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