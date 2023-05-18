В Волгограде заработали еще 24 камеры для фиксации нарушений на дорогах: адреса

В Волгограде установили еще 24 камеры для фиксации нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде растет число комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В городе были установлены и заработали еще 24 камеры, всего их стало 180. По информации комитета информационных технологий Волгоградской области, новые комплексы фиксируют проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, превышение скорости и другие нарушения. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где установили новые камеры фиксации нарушений ПДД.

- Основная цель установки комплексов фoтoвидеофиксации - повышение безoпасности дoрожного движeния. Это стимулирует водителей придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения, приносит oщутимый прoфилактический эффект, спoсoбствует пoвышению водительской дисциплины и культуры вождения, ведет к снижению уровня aвaрийности на дорогах, - рассказал директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Безопасный регион» Андрей Улыбин.

24 камеры были установлены на участках, где часто случаются ДТП. Работа комплексов была согласовано с собственниками дорог и УГИБДД МВД по Волгоградской области.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ул. им. Н. Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка;

Тракторозаводский район, пр. им. Ленина, 173а;

ул. Ополченская - ул. Рыкачева.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Третья продольная магистраль - ул. Ангарская;

бульвар 30-летия Победы, д. 54а;

Третья Продольная магистраль, ул. им. Землячки 37а;

пр. им. Жукова - ул. Трехгорная;

пр. Маршала Жукова, 106а;

пр. Маршала Жукова, 169;

ул. Ангарская - ул. Рокоссовского;

шоссе Авиаторов / ул. Авторемонтная.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

пр. Ленина, 15;

пр. Ленина, 29;

ул. Невская, 5;

мост через Волгу.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

ул. Неждановой, д.39.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

пр. Университетский, 107;

ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15).

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ул. 64-й Армии, д. 79;

ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

пр. Столетова - ул. 2-я Динамовская;

ул. 40 лет ВЛКСМ, д.64а;

ул. Лазоревая - ул. Водников;

ул. Лазоревая - ул. Ольгинская.

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