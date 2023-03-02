В Волгограде заработали 56 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Волгограде заработали 56 новых камер фиксации нарушений Фото: Иван МАКЕЕВ

На дорогах Волгограда появились новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Были установлены 56 стационарных комплексов. Завершился их монтаж, они уже запущены в рабочий режим. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете информационных технологий Волгоградской области. Публикуем адреса, где были установлены новые камеры фотовидеофиксации нарушений.

Комплексы для выявлений водителей-нарушителей были установлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Чиновники уверены, что камеры положительно влияют на улучшение водительской дисциплины. За прошлый год было зафиксировано 1 358 313 нарушений ПДД. Чаще всего автомобилисты превышают скорость, проезжают на красный свет и по полосе общественного транспорта, выезжают за стоп-линию. Кроме того, в этом году в Волгограде стали появляться комплексы, которые выявляют водителей и пассажиров, которые не пристегиваются ремнями безопасности.

АДРЕСА НОВЫХ КАМЕР ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

Дзержинский район: бульвар 30-летия Победы, 40; ул. Историческая, 138; ул. Историческая, 187; пр. Маршала Жукова, 77; пр. Маршала Жукова, 83; ул. Рокоссовского 72; ул. Историческая, 181а; пос. Гумрак, ул. Ленина напротив дома ул. Маршала Жукова 51б; пр. Маршала Жукова, 106а (в центр); пр. Маршала Жукова, 169 (из центра); пр. Жукова, 12 (из центра); шоссе Авиаторов / пер. Таймырский; ул. Ангарская, 137; ул. Землячки, 40; пос. Гумрак, ул. Ленина/пер. Лесной; ул. Землячки, 80а.

Тракторозаводский район: ул. Отрады, 15; Третья продольная магистраль, поворот на п. Селезневка; пос. ГЭС, ул. Героев Тулы, 9; ул. Шурухина поворот на СНТ «Дзержинец»; пр. Ленина, 203 в сторону Краснооктябрьского района; пр. Ленина 203 в сторону Волжского; пр. Ленина, 197б в сторону Волжского; пр. Ленина, 197б в сторону Краснооктябрьского района; ул. Александрова, д.94.

Краснооктябрьский район: пр. Ленина, 114; пр. Ленина, 73; пр. Ленина, 147; пр. Ленина, 107; ул. Менделеева, д.222а; пр. Ленина, 114; ул. Лермонтова - ул. Геническая.

Центральный район: Набережная 62-й Армии, 80 (в сторону Краснооктябрьского района); ул. Невская, 18а; ул. Рокоссовского, 65; Набережная 62-й Армии, 80 (в сторону Ворошиловского района); ул. Рокоссовского, 60 (в центр); Набережная 62-й Армии, музей-панорама «Сталинградская битва»; Набережная 62-й Армии; пр. Ленина - Аллея Героев; ул. Комсомольская, 55-11 (со стороны ул. Пархоменко); пр. Ленина - ул. Глазкова; ул. Комсомольская, 55-11(со стороны ул. Мира); ул. Рокоссовского, 54.

Ворошиловский район: ул. Рабоче-Крестьянская, 9б; ул. Елецкая - ул. Кузнецкая; ул. Елецкая, 9.

Советский район: ул. Электролесовская, 15; ул. Электролесовская, 45 (из центра); ул. Электролесовская, 45 (в центр); пр. Университетский, 94.

Кировский район: ул. Кирова, 96; ул. Песчаная, 50.

Красноармейский район: ул. Довженко, 6; ул. Лазоревая у дома №142 по ул. Луговая; ул. Лазоревая, 168.