В Ночь музеев волгоградцев ждут в выставочных залах до 23.00. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночь музеев 2023 в Волгограде пройдет в субботу, 20 мая. В программе мероприятий – квесты и необычные экскурсии, выставки и концерты, мастер-классы и лекции, встречи с творческими людьми и инсталляции. Главной темой масштабной акции на этот раз станет «История и истории». По традиции музеи Волгограда будут работать позже обычного, часть мероприятий можно будет посетить бесплатно, на часть вход по билетам. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу мероприятий в Ночь музеев 20 мая 2023 года.

Ночь музеев 20 мая 2023 в музее-панораме Сталинградская битва в Волгограде: программа мероприятий

Ночь музеев 20 мая 2023 года в музее-панораме «Сталинградская битва» пройдет с 18.00 до 21.00. Вход в это время будет бесплатным. Главным событием с 18.00 до 20.00 станет маршрут «Урок Сталинградской битвы», который включает 8 интерактивных площадок. Там можно будет собрать бойца на фронт, посмотреть награды полководцев и отправить шифровку. В это же время будут работать интерактивные площадки для самых маленьких.

Ночь музеев 20 мая 2023 в музее Память в Волгограде: программа мероприятий

Музей Память в подвале ЦУМа в Волгограде в Ночь музеев 20 мая 2023 года будет работать бесплатно с 18.00 до 20.00. В это время там можно будет оживить боевую машину, посмотреть действующие выставки, для детей устроят мастер-класс , для взрослых – конкурс сториз в музее.

Ночь музеев 20 мая 2023 в Мемориально-историческом музее Волгограда: программа мероприятий

Мемориально-исторический музей Волгограда в Ночь музеев 20 мая 2023 года работает бесплатно с 18.00 до 20.30. В 18 часов здесь начнется концерт ансамбля «Боевые подруги», в это же время начнется викторина на знание военных песен и «По следам истории Первой мировой и Гражданской войн». В 18.40 начнется прогулка в садике купеческого особняка, в 19.20 - мастер-класс «Старый Царицын», а в 19.30 в музее научат старинным танцам.

Ночь музеев 20 мая 2023 в Краеведческом музее Волгограда: программа мероприятий

В Ночь музеев 20 мая 2023 года краеведческий музей в Волгограде ждет посетителей с 18.00 до 22.00 в двух своих зданиях и на площадке возле них. За вход придется заплатить - 100 рублей на оба здания на пр. Ленина, 5а и 7. Детям до 14 лет – билет бесплатно. В пресс-центре для детей с 18 до 21 часа устроят мастер-класс по изготовлению поделок (билет 300 руб. 6+), в зале природы с 18.00 до 19.30 будут рисовать картины на камнях, спилах дерева (билет 300 руб. 6+), с 20.00 за те же деньги сделают аквагрим.

В зале археологии откроют археологическую песочницу, а в 18.30 устроят квест. Интерактивные экскурсии и игровые программы будут и в других залах в Ночь музеев, в том числе от Центробанка. Концертным залом станет экспозиция «Это земля твоя и моя…». В 19.00 краеведческий музей пригласит на пешеходную экскурсию «По городу и над ним» (билет 450 руб. 12+). Также в программе мероприятий в Ночь музеев 20 мая 2023 года – квиз, викторины, в 18.30, 19.30 и 21.00 можно будет за 500 руб. посмотреть на Золото сарматов. А в Мемориальной квартире поэта Луконина на Чуйкова 31 посетителей ждут на программу в 18.00, 19.00 и 20.00. Вход – 500 руб.

Ночь музеев 20 мая 2023 в музее Машкова Волгограда: программа мероприятий

Музей Машкова в Волгограде в Ночь музеев 20 мая 2023 года станет одной из самых интересных площадок. Тем более, что у музея их будет сразу четыре. В основном здании на пр. Ленина, 21 расскажут «Истории шедевров», в выставочном зале – «Истории коллекций», в здании бывшего ЦУМа - «Истории самопознания» в тотальной мультимедийной инсталляции A.R.R.C 2.0, посвященной творческой эволюции и революции человека (с 12.00 до 22.00, билет 500 руб., студентам – 400, льготникам и школьникам - 300), а в амфитеатре на набережной представят «Экоистории» (с 16.00 до 22.00). Залы музея Машкова в Ночь музеев 2023 будут работать до 23.00. До 19.00 - только по входным билетам, с 19.00 до 23.00 – бесплатно. В программе мероприятий - творческие встречи и мастер-классы от известных волгоградских художников, интерактивные занятия для детей, авторские экскурсии, концерты, и мастер-классы, лекции, своп и музейные квесты.

Программа Ночи музеев 20 мая 2023 в музее Машкова на пр. Ленина, 21: в 19.00 – авторская экскурсия по выставке «Где с небом сходится земля», каждый час с 19.00 до 22.00 – по всем экспозициям, для детей с 19.00 до 21.00 будут мастер-классы по тонировке гипсовой фигурке и изготовлению брошки-цветка, в 21.00 - мини-лекция «Шаляпин в изобразительном искусстве».

Программа Ночи музеев 20 мая 2023 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37: с 19.00 до 21.00 на улице и внутри будут мастер-классы от студии кинетической скульптуры, с 19.00 – экскурсии по экспозициям, с 19.30 - интерактив от Алексея Шилова, в 20.00 – концерт объединения «СтереоСтепь».

Арт-фестиваль «Изумрудная дельта. Искусство и экология», приуроченный к Ночи музеев 2023 в Волгограде, пройдет в амфитеатре на Центральной набережной 19 мая с 16.00 до 21.30 и 20 мая с 15.00 до 22.00. Здесь через искусство сделают акцент на разумное потребление и раздельный сбор мусора. В программе мероприятий под открытым небом – море музыки, танцев, перформансы, лекции, мастер-классы, просмотры фильмов, свопы, шаржи на гостей, а также выставка арт-объектов, площадка приюта Дино и конкурс Мисс студенчество (с 17.00 до 20.00). В концертной программе выступят группы Сделай Громче, Эдо, Атика, Огни Океана, Айвовый Джем, Sunchaiser и КЛИК.

Полная программа Ночи музеев 2023 в музее Машкова здесь.

Ночь музеев 20 мая 2023 в планетарии Волгограда: программа мероприятий

Волгоградский планетарий в Ночь музеев 20 мая 2023 приглашает на бесплатные показы полнокупольных программ в Звездном зале. Так как число мест ограничено, придется оформить на сайте бесплатный билет. В 19.20 - «Солнце и жизнь Земли» - бронь, в 20.20 - «Звездное небо и основы сферической астрономии» - бронь.