Как прошел День Победы 2023 в Волгограде: самые яркие фото

День Победы в Волгограде отмечали три дня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2023 года в Волгограде отметили ярко и масштабно с парадом, реконструкциями и концертами, световым и лазерным шоу, салютом и фейерверками. Праздник продолжался три дня, так что впечатлений и горожанам, и гостям города-героя хватило. Хотя погода не располагала к долгим прогулкам, многие побывали и на набережной, и на Мамаевом кургане, который озарил «Свет Великой Победы». Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru были в гуще событий и покажем вам самые яркие кадры праздника.

165 тысяч человек пришли на праздник. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главными на параде стали ветераны. Но их было очень мало. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПАРАД: ВЕТЕРАНОВ ЕДИНИЦЫ

Утро 9 Мая открыл парад. Больше двух тысяч человек прошли торжественным маршем по площади Павших Борцов. Гимн России прозвучал под звуки артиллерийских выстрелов, которые распугали собак, выбежавших на площадь.

Посмотреть парад пришли тысячи жителей и гостей города-героя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Селфи с парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Собак напугали пушечные залпы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По традиции колонну техники возглавил легендарный танк Т-34. За ним по площади проехали ретро-машины и современная техника. Завершился парад пролетом пилотов «Русских авиационных гонок» и самолетов АН-2 авиаклуба «Юный ястреб», которые разбросали праздничные листовки. Главными зрителями стали ветераны, увы, их на трибунах с каждым годом все меньше.

На параде было мало военных. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Легендарный Т-34 возглвил механизированную колонну. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Воздушная часть парада в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«РЕКА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» до Мамаева кургана в этом году решили не проводить из соображений безопасности. Зато студенты военной кафедры ВолГАУ прошагали с портретами своих прадедов по главной городской площади перед парадом. Затем сотни людей направились по Аллее героев к причалу речпорта. Протяжными гудками их встретила эскадра теплоходов. Впервые в истории волгоградцы с фотографиями фронтовиков проплыли по Волге. Многие просто вышли с портретами фронтовиков на улицы. Получился стихийный полк.

Бессмертный полк прошел в измененном формате и даже стихийно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Река "Бессметного полка" прошла впервые по Волге. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День Победы чествовали жен героев СВО. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»: ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ И КРАСИВО

Три дня на Мамаевом кургане показывали «Свет Великой Победы». В этот раз в инсталляции помимо монумента Родина-мать задействовали Стены-руины, монумент «Знамя», переливались светом деревья и флаги на Аллее пирамидальных тополей. По завершении необычайной красоты инсталляции главную высоту России несколько раз озарял красочный фейерверк. Одновременно показы впервые прошли на фасаде затонувшего в Сталинградскую битву бронекатера БК-31 на центральной набережной, который от «первого лица» рассказал о своей судьбе.

Главные события праздника развернулись на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главные события праздника развернулись на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фейерверк и Свет Великой Победы озарил Мамаев курган. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Свет Великой Победы на Мамаевом кургане. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Технику для уникального действа привезли в Волгоград из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода четыре фуры. Тонны сложного проекционного оборудования, декораций, света и звука, экраны, лазеры, более 20 тонн металлоконструкций. Оно того стоило. Несмотря на холод, сильный ветер и дождь, посмотреть патриотическое аудиовизуальное произведение пришли десятки тысяч человек. Многие увидели обе инсталляции.

АВИАШОУ И САЛЮТ

В День Победы над Волгой летали самолеты. Пилоты «Русских авиационных гонок» устроили соревнования по высшему пилотажу, а затем показали авиашоу. Хедлайнером праздничного концерта стал Александр Маршал. Финальным аккордом праздника прогремели салют и девять фейерверков во всех районах города.

Над Волгой показали авиашоу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Было холодно, но волгоградцев это не смутило. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют в День Победы 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года: прямая онлайн-трансляция. Все о том, как отметили в Волгограде 78-летие Победы.