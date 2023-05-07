В Волгограде после майских праздников горячую воду отключат в шести районах

В Волгограде после праздников начнутся продолжительные отключения горячей воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Волгоград живет в предвкушении Дня Победы, но сразу после праздника у некоторых жителей наступят не очень приятные дни. На следующей неделе в шести районах областного центра отключат горячую воду. Волгоградцам уже с 10 мая предстоит греть воду в кастрюлях. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где не будет горячего водоснабжения сразу после майских праздников.

Коммунальщики будут проводить ремонт в котельных. Эти работы требуют отключения горячей воды. Ее у горожан не будет до двух недель.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 10 по 19 мая 2023 года горячую воду отключат: ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70; ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33; ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60; ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70; ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Вершинина 5, 7, 24; ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; ул. 4-х Связистов, 25а, 25б; ул. Правды, 2, 4 ул. Лермонтова, 30; ул. Нестерова, 16, 16а; ул. Высокая, 18а, 18б; ул. Промышленная, 10; ул. Новоремесленная, 13.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 мая 2023 года горячую воду отключат: ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13; ул. Жирновская, 2, 9; ул. Тимофеева, 10; ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19; ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18; ул. Щербины, 10; ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 10 по 23 мая 2023 года горячую воду отключат: ул. Буханцева, 20, 22; ул. Липецкая, 3, 3а; ул. Воркутинская, 3.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 11 по 12 мая 2023 года горячую воду отключат: ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1; ул. Родниковая, 14, 16, 18; ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30; пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98; ул. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7; ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4; ул. Славская, 3, 10, 12; ул. Полухина, 2/1, 2/2; ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50; ул. Тормосиновская, 12; ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20; ул. Петровская, 9; ул. Калининградская, 2а, 21; ул. Краснопресненская, 3; пер. Удмуртский, 2.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 11 по 22 мая 2023 года горячую воду отключат: ул. Кирова, 74, 86а; ул. Тополевая, 9; ул. Курчатова, 10а, 18.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 мая 2023 года горячую воду отключат: пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55; ул. Сидорова, 3; ул. Алийская, 16, 18; ул. Судостроительная, 39, 43, 45; ул. Электростальская, 11.

Полный список адресов, по которым будут отключать горячую воду в течение мая, можно посмотреть, перейдя по ссылке.