Смотрим самые яркие фото с ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в Волгограде

В Волгограде прошел ретро-матч "Победа"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На «Волгоград Арене» 1 мая 2023 года состоялся ретро-матч «Победа», в котором московский «Спартак» со счетом 2:0 выиграл у сталинградского «Динамо». На футбольное поле снова вышли звездные игроки прошлого, чтобы порадовать зрителей своим мастерством. Эмоции у игроков и болельщиков били через край. В атмосферу ретро всех окунул антураж, который окружал игру в Волгограде. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж большого футбольного праздника.
Команды из гостиницы до стадиона добирались на стареньких "ЗИСах"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Автобусы предоставил "Мосфильм"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Перед зрителями выступил Эдуард Хиль-младший
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Игра была приурочена к 80-летиям победы в Сталинградской битве и матча, который получал название «На руинах Сталинграда». На «Волгоград Арену» команды «Динамо» и «Спартак» вышли в форме 40-х годов, в такой же экипировке была и судейская бригада. На стадион футболисты и тренеры приехали на стареньких автобусах «ЗИС» в сопровождении милицейских «копеек».
Судьи и футболисты были в форме 40-х годов
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Раньше перед матчами футболисты обменивались цветами, организаторы учли и этот момент
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На "Волгоград Арене" собрались 36 640 зрителей - болельщики "Ротора" и "Спартака"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Перед матчем на футбольное поле вынесли 80-метровые ленту медали «За оборону Сталинграда» и георгиевскую ленту. С показательным номером выступили около сотни юных спортсменов общества «Динамо», зрителям песни «День Победы» и «Герои спорта» исполнил Эдуард Хиль-младший.
Первый символический удар по мячу нанес 96-летний Никита Симонян
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На футбольном поле была россыпь звезд прошлого
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Матч был выставочным, но борьба в нем была запредельной
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В составах были звезды отечественного футбола, среди которых – Олег Веретенников, Валерий Есипов, Валерий Бурлаченко, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой и многие другие. Главными тренерами выступили Олег Романцев и Валерий Газзаев. Игра состояла из двух таймов по 30 минут. Два мяча были забиты ближе к концу встречи, ворота «Динамо» поразили Роман Павлюченко и Александр Самедов. «Спартак» стал победителем ретро-матча, который прошел в рамках «Лиги Легенд» РФС. «Красно-белым» был вручен специальный кубок.
Несмотря на множество моментов, было забито только 2 мяча
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
За "Динамо" играли экс-футболисты московского одноименного клуба и "Ротора"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Никто не собирался уступать
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Роман Павлюченко во время карьеры играл и за "Ротор", и за "Спартак". 1 мая он был в красно-белых цветах.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
"Спартак" одержал победу со счетом 2:0, ему был вручен ретро-кубок
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Футболисты "Динамо" после матча вынесли майку с фамилией Александра Беркетова, который ушел из жизни в прошлом году
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Болельщики и футболисты хотят, чтобы матчи ветеранов проходили чаще
Фото: Геннадий БИСЕНОВ