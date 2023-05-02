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Спорт2 мая 2023 8:04

Смотрим самые яркие фото с ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в Волгограде

«Комсомолка» публикует фоторепортаж большого футбольного праздника на «Волгоград Арене»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде прошел ретро-матч "Победа"

В Волгограде прошел ретро-матч "Победа"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На «Волгоград Арене» 1 мая 2023 года состоялся ретро-матч «Победа», в котором московский «Спартак» со счетом 2:0 выиграл у сталинградского «Динамо». На футбольное поле снова вышли звездные игроки прошлого, чтобы порадовать зрителей своим мастерством. Эмоции у игроков и болельщиков били через край. В атмосферу ретро всех окунул антураж, который окружал игру в Волгограде. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж большого футбольного праздника.

Команды из гостиницы до стадиона добирались на стареньких "ЗИСах"

Команды из гостиницы до стадиона добирались на стареньких "ЗИСах"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Автобусы предоставил "Мосфильм"

Автобусы предоставил "Мосфильм"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перед зрителями выступил Эдуард Хиль-младший

Перед зрителями выступил Эдуард Хиль-младший

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Игра была приурочена к 80-летиям победы в Сталинградской битве и матча, который получал название «На руинах Сталинграда». На «Волгоград Арену» команды «Динамо» и «Спартак» вышли в форме 40-х годов, в такой же экипировке была и судейская бригада. На стадион футболисты и тренеры приехали на стареньких автобусах «ЗИС» в сопровождении милицейских «копеек».

Судьи и футболисты были в форме 40-х годов

Судьи и футболисты были в форме 40-х годов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Раньше перед матчами футболисты обменивались цветами, организаторы учли и этот момент

Раньше перед матчами футболисты обменивались цветами, организаторы учли и этот момент

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На "Волгоград Арене" собрались 36 640 зрителей - болельщики "Ротора" и "Спартака"

На "Волгоград Арене" собрались 36 640 зрителей - болельщики "Ротора" и "Спартака"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перед матчем на футбольное поле вынесли 80-метровые ленту медали «За оборону Сталинграда» и георгиевскую ленту. С показательным номером выступили около сотни юных спортсменов общества «Динамо», зрителям песни «День Победы» и «Герои спорта» исполнил Эдуард Хиль-младший.

Первый символический удар по мячу нанес 96-летний Никита Симонян

Первый символический удар по мячу нанес 96-летний Никита Симонян

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На футбольном поле была россыпь звезд прошлого

На футбольном поле была россыпь звезд прошлого

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Матч был выставочным, но борьба в нем была запредельной

Матч был выставочным, но борьба в нем была запредельной

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В составах были звезды отечественного футбола, среди которых – Олег Веретенников, Валерий Есипов, Валерий Бурлаченко, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой и многие другие. Главными тренерами выступили Олег Романцев и Валерий Газзаев. Игра состояла из двух таймов по 30 минут. Два мяча были забиты ближе к концу встречи, ворота «Динамо» поразили Роман Павлюченко и Александр Самедов. «Спартак» стал победителем ретро-матча, который прошел в рамках «Лиги Легенд» РФС. «Красно-белым» был вручен специальный кубок.

Несмотря на множество моментов, было забито только 2 мяча

Несмотря на множество моментов, было забито только 2 мяча

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За "Динамо" играли экс-футболисты московского одноименного клуба и "Ротора"

За "Динамо" играли экс-футболисты московского одноименного клуба и "Ротора"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Никто не собирался уступать

Никто не собирался уступать

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Роман Павлюченко во время карьеры играл и за "Ротор", и за "Спартак". 1 мая он был в красно-белых цветах.

Роман Павлюченко во время карьеры играл и за "Ротор", и за "Спартак". 1 мая он был в красно-белых цветах.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

"Спартак" одержал победу со счетом 2:0, ему был вручен ретро-кубок

"Спартак" одержал победу со счетом 2:0, ему был вручен ретро-кубок

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Футболисты "Динамо" после матча вынесли майку с фамилией Александра Беркетова, который ушел из жизни в прошлом году

Футболисты "Динамо" после матча вынесли майку с фамилией Александра Беркетова, который ушел из жизни в прошлом году

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Болельщики и футболисты хотят, чтобы матчи ветеранов проходили чаще

Болельщики и футболисты хотят, чтобы матчи ветеранов проходили чаще

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спорт: ФУТБОЛ