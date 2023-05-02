Мостовой забыл свою игру в Волгограде в 89-м, Самедов уже забивал «Ротору», Есипов вспомнил великие матчи 90-х: сталинградское «Динамо» и московский «Спартак» провели ретро-матч «Победа»

Фото: Российский футбольный союз

В Волгограде прошел футбольный матч, который точно войдет в историю. На «Волгоград Арене» встретились сталинградское «Динамо» и московский «Спартак». Сыграли футболисты, которые блистали в 90-х и «нулевых» годах на отечественной и международной арене. Встреча была приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве и игре, которая получила название «На руинах Сталинграда». В ретро-матче в Волгограде «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, какой антураж царил вокруг игры, и какие эмоции она оставила у главных действующих лиц.

Звездный тренерский штаб "Спартака" Фото: Эдуард Пальгунов

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ СТАЛИНГРАДА

В этом году отмечается 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Именно этой дате посвящен ретро-матч «Победа», а также к еще одному юбилею. 2 мая 1943 года – ровно через 3 месяца после завершения битвы на Волге прошел матч «На руинах Сталинграда». На стадионе в Бекетовке, что в Сталинграде, встретились местное «Динамо» и «Спартак» из Москвы. В разрушенном городе матч вызвал огромный интерес, стадион «Азот» еле вместил всех желающих посмотреть за футболом, который возвращал жизнь в городе. «Динамо» - команда, составленная из местных игроков, не просто дала бой одному из сильнейших клубов страны, а добыла победу над ним со счетом 1:0.

- Ретро-матч посвящен тем людям, которые отдали свою жизнь за свободу и победу в Великой Отечественной войне. И это не только бойцы, но и футболисты, которые через несколько месяцев после победы в Сталинградской битве в разрушенном городе провели матч жизни. Для нас большая честь и гордость играть такой ретро-матч и отдать дань памяти тем, кто отстоял город-герой, - рассказал титулованный тренер Валерий Газзаев, который руководил «Динамо» в ретро-матче на «Волгоград Арене».

1 мая 2023 года в составе сталинградского «Динамо» вышли футболисты, которые ранее защищали цвета московского одноименного клуба и волгоградского «Ротора». Семшов, Веретенников, Мысин, Есипов, Могилевский, Чичкин, Шмарко и многие другие. Руководил командой тренерский штаб во главе с Валерием Газзаевым, ему помогали Александр Бородюк, Виктор Лосев, Владимир Файзулин, Игорь Суровикин. Ну а противостоял «динамовцам» московский «Спартак» во главе с Олегом Романцевым, Никитой Симоняном, Ринатом Дасаевым.

- Для нас, футболистов, самым главным было выйти и показать свое мастерство. Как нескромно это не звучало бы, а оно у нас высокое. Конечно, мы уже не те, как в 90-е годы. Но результат не давил на нас, мы были раскрепощены, - отметил один самых титулованных футболистов России Дмитрий Аленичев.

Перед матчем игроки приняли участие в высадке деревьев. Фото: РФС.

РЕТРО-ФОРМА, СТАРЕНЬКИЕ АВТОБУСЫ

Ретро-матчу в Волгограде предшествовала масштабная спортивно-патриотическая программа. В день игры футболисты обеих команд посетили Мамаев курган, приняли участие в высадке деревьев в Центральном парке культуры и отдыха. Болельщики «Ротора» и «Спартака» провели свой матч. Весь антураж соответствовал 40-м годам прошлого века. Была сшита специальная форма тех времен, в том числе для судей. На поле вынесли 80-метровую ленту медали «За оборону Сталинграда», выступили сотни юных спортсменов-акробатов «Динамо», песню «День Победы» исполнил Эдуард Хиль-младший. А на «Волгоград Арену» «Динамо» и «Спартак» приехали на ретро-автобусах «ЗИС», которые предоставил «Мосфильм». Правда, время на дорогу ушло немного больше, чем планировалось, автобусы ехали не быстро.

- Отличное путешествие, очень здорово! Чуть припозднились? Ну так не я ж за рулем был, – поделился впечатлениями от поездки не «ЗИСе» Александр Мостовой.

Перед матчем на поле вынесли 80-метровую ленту медали «За оборону Сталинграда» Фото: Эдуард Пальгунов

Первый символический удар по мячу нанес Никита Симонян.

МОСТОВОЙ ЗАБЫЛ ВИЗИТ В ВОЛГОГРАД

У Александра Мостового получилась отличная карьера не только в «Спартаке», но и в европейских клубах, он стал настоящей легендой испанской «Сельты», в которой получил прозвище «Царь». На счету Мостового сотни игр на различном уровне, и он не сразу вспомнил, что уже играл в Волгограде.

- Я думал, что никогда не был в Волгограде. А мне говорят, что в 1989 году «Спартак» играл против «Ротора». Я удивился, буду искать информацию. Но я правда не припоминаю, - разоткровенничался Мостовой. А он действительно играл в Волгограде, когда «Спартак» разгромил «Ротор» 3:0.

НА «ВОЛГОГРАД АРЕНЕ» УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕЗОНА В РОССИИ

В ретро-матче «Победа» в составе «Спартака» были легенды клуба разных лет: Аленичев и Титов, Самедов и Павлюченко, Парфенов и Онопко. На их игру и сталинградских «динамовцев» на «Волгоград Арену» пришли посмотреть 36 640 зрителей – это рекорд текущего сезона для России, ни один официальный матч в стране с августа не собрал больше болельщиков на трибунах. В Волгограде на стадионе были и поклонники «Спартака», но большее число зрителей были за «Динамо», подразумевая «Ротор».

- Почему много болельщиков ходят на игры ветеранов? Люди спешат увидеть поколение Веретенникова, Аленичева, Титова, Тихонова и десятка других футболистов – оно классное у нас было. Они еще умеют играть, хотят показать свое мастерство. А народ не обманешь, он поймет, что ребята играют в умный футбол, - подчеркнул Олег Романцев.

Вновь был рад вернуться к родным болельщикам Валерий Есипов, фамилию которого неоднократно скандировали болельщики во время ретро-матча.

- Я вернулся спустя много лет, снова на стадионе, снова мои любимые болельщики. Значит, не зря мы здесь отыграли 13 сезонов. Мне повезло, что в течение 13 лет я выигрывал медали чемпионата России, играл в еврокубках, боролся за выживание. Это огромная честь играть на таком стадионе, - заявил Валерий Есипов – двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в составе «Ротора».

"Динамо" Сталинград - всех узнаете? Фото: Эдуард Пальгунов

«ОШАРАШЕН МАМАЕВЫМ КУРГАНОМ»

Ретро-матч состоял из двух таймов по 30 минут, все-таки футболисты уже не тренируются каждый день. Долгое время счет был 0:0, «Спартак» поддавливал «Динамо», которое отвечало контратаками. И все-таки победа осталась за «красно-белыми», Роман Павлюченко забил первый мяч, а точку поставил Александр Самедов. Кстати, он еще играл на старом Центральном стадионе в Волгограде в 2004 году, забив и тогда, когда «Спартак» победил 3:2.

- Я играл здесь в 2004 году и забил мяч. Тогда еще был старый стадион, - вспомнил Александр Самедов – чемпион России в составе «красно-белых».

Зато Самедов впервые побывал на Мамаевом кургане, который оставил у него неизгладимые впечатления.

- Мне стыдно, что я только сегодня посетил Мамаев курган, а не сделал это раньше. А мне в этом году уже 39 лет. Такие ощущения я давно не испытывал, написал жене смс, что у меня мурашки по телу. Потрясающее место, теперь надо привезти детей, показать им, - рассказал Александр Самедов.

Своими эмоциями от посещения Мамаева кургана поделился и Александр Мостовой.

- Атмосфера здесь шикарная, утром посетили Мамаев курган, я впечатлен. Раньше его видел только в кино, сегодня увидел вживую и был ошарашен. А затем был ошарашен атмосферой на стадионе, - отметил Александр Мостовой.

ЕСИПОВ – О МАТЧАХ «РОТОРА» И «СПАРТАКА»

Болельщики на протяжении всего ретро-матча не умолкали ни на секунду, скандируя фамилии любимых игроков. Несмотря на то, что играли ветераны, градус борьбы был очень высоким, а команда из Волгограда и «красно-белые» по-другому не умеют. Валерий Есипов рассказал, какие игры «Ротора» и «Спартака» у него особенно отложились в памяти.

- В 1993 году у нас были спаренные игры с «Динамо» и «Спартаком». «Спартак» был на первом месте, «Динамо» с нами боролось за второе-третье. Мы проигрывали «Динамо» 0:2, а в итоге победили 3:2. Затем 3 октября 1993 играли со «Спартаком», выиграли 1:0, Александр Шмарко забил единственный мяч. «Спартак» был сильнее, но мы показали характер. И еще вспоминается матч, который завершился со счетом 4:3. 2:0 вели, потом 2:3 проигрывали, оставалось 10 минут, и в итоге победили, Валерий Бурлаченко забил четвертый мяч. Здесь был полный стадион, народ просто с ума сошел.

БОЛЕЛЬЩИКИ И ФУТБОЛИСТЫ ХОТЯТ ВЕТЕРАНСКИЕ МАТЧИ

Все участники матча были едины во мнении, что игры ветеранов нужны, они готовы собираться вновь и вновь, чтобы радовать болельщиков. А зрители на такие встречи продолжат ходить, уверен футболист «Ротора» 80-х годов Игорь Суровикин.

- Все было на полном серьезе, Валерий Георгиевич Газзаев - человек, который не терпит компромиссов. Он это доказал своей тренерской карьерой. Сегодня все были готовы показать результат, но, к сожалению, проиграли. Такие ветеранские матчи нужны – это популяризация футбола, люди видят тех футболистов, которые ковали славу в каждом регионе. Они должны ездить и показывать свое мастерство.

Это мнение подтвердил и Валерий Есипов.

- Ребята только и ждут этого, чтобы снова собраться, может быть, поехать во Владикавказ, может быть, в Москву с «Торпедо», в Питер. Все готовы. Будем подходить к матчам более тщательно, чтобы не подвести болельщиков.

А Валерий Газзаев уже предложил, какой матч ветеранов можно провести в будущем.

- Я уже сегодня предлагаю провести матч «Ротора» с «Аланией». Они были ведущими клубами российского чемпионата в 90-х годах.

Ретро-матч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» прошел в рамках «Лиги легенд», которая была учреждена Российским футбольным союзом. Теперь встречи ветеранов на футбольном поле будут регулярнее и в разных городах.