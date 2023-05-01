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Общество1 мая 2023 19:14

В Волгограде 1 мая прогремел салют в ЦПКиО

Фейерверк на Первомай устроили после ретро-матча на «Волгоград Арене»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Салют длился две минуты.

Салют длился две минуты.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Праздник Весны и Труда в Волгограде 1 мая 2023 года завершился ярким фейерверком в ЦПКиО. Салют стал финальным аккордом Первомая и ретро-матча на «Волгоград Арене» в честь 80-летия Сталинградской победы. На стадионе в этот день собралось более 36 тысяч человек, многие из них остались посмотреть салют в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Длилось зрелище всего пару минут.

Яркие залпы фейерверка над Волгой в Волгограде увидели десятки тысяч человек, которые в Первомай не уехали из города, пришли на большой футбольный праздник с участием звезд футбола и на вечеринку в ЦПКиО.

После салюта всех обещают быстро развезти по домам на общественном транспорте, который 1 мая будет ходить допоздна.

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