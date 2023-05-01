97-летний фронтовик показал мастер-класс участникам ретро-матча в Волгограде 1 мая

Ветеран в свои 97 лет не теряет бодрости духа и каждый день занимается спортом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая 2023 года пройдет ретро-матч с участием звезд футбола 90-х и нулевых. Накануне легенды «Ротора», «Динамо» и «Спартака» на «Волгоград Арене» провели открытую тренировку. Перед матчем легендарные футболисты страны поднялись почтить память защитников Сталинграда на Мамаев курган. Там 97-летний фронтовик Александр Медков устроил спортсменам и детям мастер-класс. Ветеран Великой Отечественной войны посоветовал всем больше двигаться и продемонстрировал несколько упражнений.

- Мне 97 лет. А я вчера вдоль Волги бегал [ветеран каждый год участвует в Волгоградском марафоне - прим. Ред.], - обратился к футболистам на Мамаевом кургане ветеран.

Секретами счастья и долголетия фронтовик Александр Медков с удовольствием делится со всеми. Жизнь – это движение.

– Счастья всем! Дети, взрослые, берегите себя, любите себя, больше улыбайтесь и двигайтесь. Все в движении. Вот, пальчик согните, разогните. Все суставы должны работать нормально. Поняли меня? Вот так! – обратился к молодежи ветеран.

После 97-летний участник войны согнул ногу в колене, демонстрируя гибкость своих суставов. Затем сделал еще пару упражнений, достал ногой до пальцев вытянутой руки, присел и покрутился. Чем вызвал бурные аплодисменты всех присутствующих.

В 1943 году 15-летний Александр Медков служил на спецпоезде №209 – восстанавливал под обстрелами железные дороги, обеспечивал связь. Был тяжело ранен под Кривым Рогом, провалился под лед, его чудом спасли. После ранения и воспаления легких последовало долгое лечение и восстановление. Врач посоветовал ему заниматься спортом, чтобы не быть списанным с военной службы. С тех пор Александр Медков и в свои 97 лет не мыслит жизни без спорта. Александр Васильевич уже потерял счет медалям и кубкам. Кстати, спортивными наградами он гордится не меньше, чем фронтовыми.

Александр Медков легко справляется с восьмикилограммовыми гантелями и занимается йогой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так выглядел молодой Саша Медков в далеком 1947 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Полковник в отставке на редкость позитивный человек. Всех, кто его встречает, потрясает его бодрость. Каждый год ветеран участвует в легкоатлетическом забеге зимой и в весеннем марафоне, также он преодолел около 800 ступеней вертикального забега «Лестница в небо» на высотку в Волгограде.

Не меньше, чем боевыми наградами, ветеран гордится спортивными. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зарядка, пробежки, отжимания и даже йога в его жизни каждый день. А в плохую погоду он несколько раз поднимается пешком на 9-й этаж. А еще Александр Васильевич с легкостью тягает гантели и качает пресс, для души еще играет на деревянных ложках и поет в хоре. И в День Победы, 9 мая 2023 года, в Волгограде фронтовик будет одним из главных героев Парада Победы.

Ветеран постоянный участник забегов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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