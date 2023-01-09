Проехал по трем больницам: волгоградец с отеком легких умер дома, не дождавшись помощи врачей

Похоронили Сергея Чиркова в рождественский сочельник. Фото из личного архива героя публикации

Волгоградец Сергей Чирков умер у себя дома 2 января, не дождавшись помощи врачей. До этого его весь день возили на скорой и обследовали в трех больницах, уточняя диагноз. Шокирующую историю сайту volgograd.kp.ru рассказали родственники скончавшегося 64-летнего мужчины.

Вместо реанимации пациента отправили домой

- Утром 2 января дяде стало плохо. Примерно в половине пятого ему вызвали скорую. Приехали, сделали ЭКГ, поставили диагноз «предынфарктное состояние» и увезли в больницу №25 на комплекс, - рассказывает племянница Вера Полтева.

Так как 64-летний пациент покашливал, в 25-й больнице дежурный врач решила сделать ему рентген. После рентгенографии Сергею Чиркову поставили новый диагноз – «внебольничная пневмония». По маршрутизации волгоградца на скорой помощи направили в больницу №4. Там ему сделали компьютерную томографию органов грудной клетки.

- Доктор его послушала, сняла диагноз «пневмония», поставила «острый бронхит» и, не дождавшись описания КТ, отправила на скорой в больницу №5, - продолжает печальный рассказ Вера. - Если бы врач увидела результаты, там был и начинающийся отек легких, и двусторонний гидроторакс [скопление жидкости в грудной полости – прим. ред.]. Пациента нужно было в реанимацию помещать, а его отправили в другую больницу.

Супруга Сергея Чиркова в тот день чувствовала себя нехорошо. Поэтому помогали племянница с братом. У дяди был сахарный диабет, он с собой ничего не взял, поэтому они планировали отвезти в больницу вещи и еду. Но пока собирались в одну, дядя уже оказался в другой.

В больнице Ильича нужного доктора не оказалось на месте. Родственники звонили в приемный покой, им сказали, что врач едет из дома. Шесть часов – с 9 утра до 14.30 - волгоградец ждал помощи, сидя на стуле. После осмотра доктор отправил мужчину домой.

- Врач выписал ему лечение при бронхите. Сказал, пойдете в поликлинику завтра, к дежурному терапевту. Дядя вызвал такси и приехал из больницы домой около четырех часов дня. Покушал и захотел прилечь, сказал, что ему тяжело дышать, - продолжает рассказ племянница. - Из груди вырывались хлюпающие звуки, их было слышно на расстоянии. Они нарастали, у него пошла пена изо рта. Вызвали скорую. Когда медики приехали, дядя был уже без сознания.

Реанимировали Сергея Чиркова в течение 40 минут. В пять вечера констатировали смерть. Все это было в один день. Между двумя вызовами скорой помощи прошло меньше 12 часов.

Сергею Чиркову летом исполнилось 64 года. Фото из личного архива героя публикации

«У них был шанс его спасти»

- Когда он приехал домой, мы все успокоились, - рассказывает племянница. - Дядя был в трех больницах, три врача его посмотрели, мы решили, что все хорошо. Он даже на работу собирался на следующий день выходить.

Всего за час до смерти Сергей сказал родным, что на следующий день, 3 января, пойдет на дежурство. После выхода на пенсию он работал сторожем в фельдъегерской службе.

- Были результаты обследования, рентгеновский снимок, КТ. Но их сделали для галочки и всё. Никто не позвонил и не спросил - ребят, у вас там человек умирает, он вообще где? А дядя на стуле шесть часов просидел в приемной покое 5-й больницы. Он выходил на улицу, потому что ему было тяжело дышать. Он, в принципе, там мог и умереть, если бы еще на час доктор задержался. Да, он мог умереть дома, не вызывая скорую. Но он обратился за помощью, он был в трех больницах, его смотрели три врача. Почему его отправили домой? Зачем вообще делали КТ, если никто не взглянул на него? Если бы хоть кто-то обратил внимание и проконтролировал. Почему такое халатное отношение? – у родственников умершего много вопросов.

Похоронили Сергея Чиркова в Волгограде в рождественский сочельник, 6 января. Судиться с допустившими ошибку врачами родные не собираются. Но в прокуратуру и следственный комитет обратятся. Для них важно, чтобы такие истории больше не повторялись.

- Здесь врачебная ошибка налицо. Это же не умышленно было сделано, это просто халатность. Возможно, после проверок в больницах врачи будут более внимательны. Возможно, это кому-то спасет жизнь, - считают родные умершего. - Нужно быть более чуткими. Если человек молчит, это не значит, что ему не плохо. У них был шанс его спасти, но им никто не воспользовался. И это страшно.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет здравоохранения Волгоградской области:

«Комитетом здравоохранения инициирована проверка внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, задействованных в оказании медицинской помощи указанному пациенту».