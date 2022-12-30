Похожи на Гринчей: на юге Волгограда жителей пугают позеленевшие дворняги

"Гринчи" снова появились на улицах Кировского. Фото: Елена Алексеева.

Кто-то считает, что над собаками поиздевались живодеры, покрасив их токсическими отходами, другие думают, что это настоящая мистика, третьи решили, что собаки случайно испачкались в красителе, который насыпали в клумбы, а кто-то даже задумался, не сильно ли он перебрал на корпоративе: так или иначе, стая зеленых дворняг в Кировском районе Волгограда снова стала предметом бурного обсуждения в городских пабликах.

- Это у нас на «Космосе». Интересно, почему они такие модные, эти собаки? Я в магазин пошла, вкусняшек к Новому году купить, а тут они, - рассказала сайту volgograd.kp.ru жительница Кировского района Елена Алексеева. И поделилась с нашим изданием фото и видео, которые она сняла по пути в торговую точку.

Горожане ломают голову, почему дворняги окрасились в зеленый цвет, и не вредит ли им такой "предновогодний наряд". Фото: Елена Алексеева.

Это уже не первый случай, когда волгоградцы встречают на улицах зеленых новогодних собак. Точно то же самое происходило в городе в январе 2022 года, также в Кировском районе и тоже на новогодних каникулах. Из-за того, что все это происходит в преддверии Рождества, зеленых дворняг прозвали Гринчами. В отличие от известного киноперсонажа, они пока никому не причинили зла.

В соцсетях жители Волгограда говорят о том, что на фото зеленые не только собаки. Предновогодняя погода вызывает у жителей Волгограда настоящую зеленую тоску. Впереди, по прогнозам синоптиков, плюсовая температура и дожди, а значит, грязи будет только больше.