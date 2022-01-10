На юге Волгограда бегает стая позеленевших собак

Целая стая собак с зеленым окрасом обитает в Кировском районе. Фото: скрин с видео "Жесть Волгограда"

Волгоградцы активно обсуждают видеоролик, героями которого стали зеленые собаки. Целая стая бродячих псов с неестественным окрасом обитает в Кировском районе города-героя. Тысячи просмотров и комментариев – люди ломают голову, что же случилось с животными.

«Может быть, из космоса их закинули? А вот эта светится, смотри. Собака Баскервилей!» - комментирует автор ролика.

Одни предполагают, что над собаками поиздевались живодеры.

«Говорят, что это уже не первый случай, какой-то человек издевается над бедными животными», - пишут в соцсетях.

Другие предполагают, что животные могли сами испачкаться в красителе.

«Какая-то тоска зеленая на видео. И это я не про собак. Глядя на виды, что там на улице, я сам чуть не позеленел. Была уже тема, где зоозащитники говорили про бедных щенков, которых садисты покрасили токсическими отходами. В итоге оказалось, что собаки устроили лежбище старом складе в Кировском районе», - предположил другой пользователь.

Еще одна версия: уставшие от стай бродячих псов горожане таким образом хотят привлечь внимание к проблеме.

«Не хочу принижать случай с издевательством над животными, но окрашенные собаки - меньше мистика, чем дороги. Ибо это те же дороги, которые снимали кадры камер с середины 20-го века», - отмечают комментаторы.

- Обращений в службу с просьбой отловить данных животных сегодня и в течение новогодних праздников не поступало. Выезды в период каникул были организованы ежедневно, - утонили в пресс-службе мэрии.