В Советском районе Волгограда 19 апреля временно отключат газ

Газ отключат на несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советском районе Волгограда 19 апреля 2023 года отключат газ из-за плановых ремонтных работ на газопроводе. В списке адресов, где не будет голубого топлива, многоквартирные дома и отдаленные поселки - Гули Королевой, Водный, Майский и Горный, а также СНТ «Горнополянец» и «Чайка», СНО «Шельф» (массивы 1, 2, 3), сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключат газ в Советском районе для предупреждения возможных аварийных ситуаций 19 апреля 2023 года с 10 до 14 часов в домах по адресам: многоквартирные жилые дома на четырех улицах: ул. Мостового, 3-7; ул. Стрельникова, 12; ул. Журавлинская, 10-14; ул. Семушкина, 4, 5-9, 14. СНТ «Чайка», СНО «Шельф» (массивы 1, 2, 3).

Поселок Гули Королевой:

ул. Геологическая, д. 1,2,2А,4,6,8,10,11Г,12,16,17,17Б,17Д,18,19,21,29Б;

ул. Бирская, 3,4,7;

ул. Юная, 1-6,8,9,10;

ул. Мостового, 2-8;

пер. Мостового, 1-7,9,11,15,19,20,21,23,25,27;

ул. Вольная, 1-11,14,15А.

Поселок Водный:

ул. Прибрежная, 1-7,2,6,8,11-25, 29-33,35/1,35/2, 37/1,37/2, 39/1, 39/2,41/1, 41/2,43,45;

ул. Водная, 1,3-14,15/1,15/2, 16,17,18, 19/1,19/2,20,21-29,22, 26, 28, 30/1,30/2,31,31/2,32/1, 33/1,33/2,33/2,34/1,34/2, 35/1,35/2,36/2,37, 38/1,38/2,39/1, 39/2,40,41/1,41/2, 42/1,42/2,43/1,43/2,44/1, 44/2,46/1,46/2,47, 49,50,53-57,53А, 63,76,77,78, 81,222,223;

ул. Орошаемая, 1/1,1/2,2,3,4/1,4/2, 5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,9, 10/1,10/2,11,12,13/1,13/2, 14,15, 16,17/1,17/2,18, 19/1,19/2,20,21/1,21/2,22, 23/1,23/2,24/1,24/2,25/1,25/2,26, 27/1,27/2,28/1,28/2, 29/1,29/2,30/1,30/2, 31/1,31/2,32/1,32/2,33/1,33/2, 34/1,34/2,35,36,38/1,38/2,40/1, 40/2,42/1,42/2, 44/1,44/2,46,48; ул. Школьная, 1/1,1/2,1А/1,1А/2,1Б/1, 1Б/2,3/1,3Б,4/1,4/2,5/1,5/25Г, 6/1,6/2,6А/1,6А/2,7/1,7/2,8/1, 8/2,9/1,9/2,10/1,10/2, 11/1,11/2,12/1,12/2,13/1,13/2, 14/1,14/2,15/1,15/2,16/1,16/2,17/1, 17/2,18/1,18/2, 19,19/1,19/2,20/1, 20/2,21,22/1,22/2, 24/1,24/2,26/1, 26/2,28/1,28/2, 30/1,30/2,32/1,32/2,34;

ул. Степная, 2Б,12,13-17,14, 18,20,21, 22,23, 27,28/1,28/2,29-39, 39А,40А/1, 40А/2,41-47,51-69.

Поселок Майский:

ул. Иваницкого, 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1, 3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8,9/1,9/2,10,11/1, 11/2,12,12А,13/1, 13/2,14,15/1,15/2,16-38, 16А,17/1,17/2, 18А,19/1,19/2, 21, 23, 24А,25/1,25/2, 26А,26Б,27/1, 27/2, 29/1,29/2, 31/1,31/2, 33/1,33/2, 35/1,35/2, 37/1,37/2, 39/1,39/2, 42,52;

ул. Лундышева, 2-8, 9-14,16, 16А,17-21, 23-28, 30-49, 51,55;

ул. Красикова, 1А, 1-37,25Г, 26, 28, 42,43-55, 59-63.

Поселок Горный:

ул. Климчука, 6,23;

ул. Селькохозяйственная, 1-19,2,35;

ул. Стрельникова, 1-10, 13-17;

ул. Леонова, 1-10;

ул. Журавлинская, 1-9,5/2, 11,13/1,13/2;

ул. Семушкина, 19А,21, 23,25,27;

ул. Педагогическая, 1-18,19/1, 19/2,20,21/1,21/2,23/1, 23/2,24,25/1,25/2, 26,27/1,27/2,28,29/1, 29/2,30,31/1, 31/2,32,33,34,36,38;

ул. 36-Гвардейская, 1-9,11-15,16/1, 16/2,17,19, 18-34, 23, 27- 31;

ул. Светлая, 4,7,8,9, 17,19, 20-26,23;

ул. Надежды, 3,8-12,13, 21-27,28, 29,30.

СНТ «Горнополянец» (обслуживает «ГазЭнергоМонтаж»):

участки № 111,122,123,139;

схема 1, участки № 11,15,34,57,108,154,233,236А;

схема 2, участки № 26,32,38, 49,50,79,81,84;

схема3, участки № 19,22,39,70, 172,173,195,223;

схема 4, участок № 81;

схема 6, участки № 6, 16,21,31, 41,71,81,177,216.

Также на этой неделе в Волгограде стартуют отключения горячей воды, а жители Советского и Кировского районов на два останутся и вовсе без всякой воды.