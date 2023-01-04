Похолодание до минус 15 градусов, снегопад и метель придут в Волгоград на Рождество

В Волгоград придет настоящая морозная и снежная зима. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде на Рождество ударит крепкий мороз. Холодать начнет уже в ночь на 5 января 2023 года – температура опустится ниже нуля, по области до минус 6 градусов. А уже в ночь на 7 января в областном центре подморозит до минус 15-17 градусов, в районах области будет до минус 22 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

5 декабря 2023 года в Волгоградской области пройдет без существенных осадков и с довольно сильным ветром до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 1-6 градусов, днем будет около нуля.

6 декабря 2023 года в Волгограде и области ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах будет сильная метель, также ожидается туман и гололед. Ветер местами будет дуть с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - до плюс 4, а местами и до 9 градусов тепла. В Волгограде потеплеет до +6 градусов.

Зато в ночь на 7 января резко ударит мороз. Волгоград и область будет заметать сильный снег, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. По области ночью на Рождество будет до 17-22 градусов мороза, в южных районах региона – до минус 15, а в Волгограде – минус 15-17 градусов. Днем теплее не станет, по области мороз будет держаться на отметке от 8 до 15 градусов, в Волгограде – 13-15 градусов ниже нуля.