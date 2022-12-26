Orange Premium Club: обзор премиальных банковских услуг от ПСБ

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Как стать частью клубной программы, какие услуги и продукты доступны сегодня vip-клиентам – эксперты ПСБ рассказали на итоговой в 2022 году встрече с клиентами и партнерами банка.

«Orange Premium Club включает полный перечень банковских и инвестиционных продуктов, а также персональный консьерж-сервис для выполнения повседневных поручений. К главным преимуществам относятся исключительная конфиденциальность, индивидуальный сервис 24/7 и выделенный круглосуточный колл-центр», - отмечает заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Олеся Маслакова.

В рамках программы клиентам доступны как депозиты с повышенными ставками, так и инвестиционные продукты с большей потенциальной доходностью. Есть преимущества и при получении кредита: крупные суммы участник Orange Premium Club получает без залога и поручителей, а заявка рассматривается всего несколько часов.

В 2022 году ПСБ совместно с платежной системой «Мир» запустил дебетовую и кредитную карты Mir Supreme для участников премиальной программы. Карта дает клиентам двойные преимущества от ПСБ и платежной системы «Мир».

«Аналитики банка провели исследование изменений в структуре повседневных расходов наших клиентов и учли полученные данные при формировании программы лояльности карты Mir Supreme. Премиальные клиенты предъявляют высокие требования к функциональности банковских карт, поэтому особенно ценят предложения, разработанные с учетом их образа жизни, привычек и потребностей. Мы предоставили расширенную бонусную программу с максимальной выгодой от покупок, сохранив при этом прозрачную и понятную систему начисления кешбэка», – рассказывает Олеся Маслакова.

Чтобы закрепить статус премиального клиента, в офис банка идти необязательно. Это можно сделать, позвонив по телефону контакт-центра. Оформляется заявка, а курьер привозит карту по адресу, который укажет клиент.

Условия для участия в программе Orange Premium Club достаточно комфортны. Клиентам необходимо размещать на всех счетах в банке от 1,5 миллионов рублей или 1 миллион рублей на всех счетах при ежемесячных тратах по премиальным картам ПСБ от 50 тысяч рублей. Также участником программы можно стать при зарплатных начислениях от 200 тысяч рублей в месяц и тратах по премиальным картам от 50 тысяч рублей ежемесячно.

«Orange Premium Club позволяет экономить время, получая большой спектр финансовых услуг. Стать премиальным клиентом стало проще, преимущества остаются на самом высоком уровне», - подчеркивает Олеся Маслакова.