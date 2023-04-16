Осужденный на 20 лет за теракт генерал СКР Михаил Музраев подал апелляцию

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Генерал СКР Михаил Музраев не согласился с приговором Южного окружного военного суда, назначившего 20 лет колонии строгого режима за теракт в доме губернатора, и подал апелляцию. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальные документы по делу, жалоба поступила от адвоката бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области 12 апреля, а на следующий день сее приняли к рассмотрению. При этом у государственного обвинителя есть время до 24 апреля, чтобы предоставить возражения. Вместе с Музраевым апелляцию подал его сообщник, получивший 14 лет тюрьмы – криминальный авторитет Владимир Зубков.

Напомним, приговор по громкому судебному разбирательству состоялся 22 марта. Генералу Музраеву дали 20 лет тюрьмы, лишили всех званий и госнаград. Прокурору удалось доказать его причастность к организации теракта в доме губернатора региона Андрея Бочарова. Еще в 2016 году наемники попытались сжечь особняк вместе с главой области, однако у них ничего не вышло.

Тогда Музраев был еще руководителем следкома и лично занимался расследованием. Вскоре арестовали исполнителей и их «работодателя» – криминального авторитета Евгения Ремезова. У того был мотив – раньше бизнесмен «держал» центральный рынок, который губернатор впоследствии отдал муниципалитету. Это расследование обернулось для самого Музраева арестом, ведь Ремезов указал на него, как на основного заказчика. По словам авторитета, вместе с Музраевым план теракта разрабатывал другой авторитет Владимир Зубков. Всех троих осудили.

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