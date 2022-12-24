В Волгоградской области нашли клад – сундук со старинными колоколами

Эти колокола отлили при Александре III. Фото: Волгоградской епархии.

Житель хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области в конце ноября рыл яму и нашел настоящий клад - пролежавший почти сто лет под землей сундук со старинными церковными колоколами. Их отлили еще при Александре III, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Два колокола диаметром 62 и 84 сантиметра передали специалисту волгоградского краеведческого музея Ирине Талдыкиной. Судя по всему, их сняли с Покровской церкви из станицы Верхне-Чирской, которая ушла под воду при затоплении Цимлянского водохранилища. На колокольне храма было восемь колоколов. Куда делись остальные, история умалчивает. Возможно, что их тоже спрятали в земле после того, как церковь разрушили в конце 30-х годов прошлого века во время гонений на веру. Самый большой колокол, по воспоминаниям старожилов, пережил Великую Отечественную войну, но после его увезли, скорее всего, на переплавку.

Сами колокола довольно хорошо сохранились, а вот сундук почти истлел. Судя по надписям, отлили колокола на заводе Товарищества Оловянишниковых в Ярославле, каждое творение которого было произведением искусства.

Происхождение и возраст удалось установить по барельефам. Фото: Волгоградской епархии.

По словам Ирины Талдыкиной, колокола могли отлить с 1886 по 1894 годы. На них выбиты барельефы - медальон с изображением императора Александра III и литой царский герб. Герб заводу Оловянишниковых разрешили изображать с 1886 года, император правил до ноября 1894-го.

Находку волгоградец принес в храм Покрова Божией Матери хутора Новомаксимовский. Настоятель иерей Евгений Левшин отправил их на реставрацию в Москву. Жители хутора хотят, чтобы после старинные колокола звонили на новой церкви, которую освятили в 2011 году.