Сброс на Волжской ГЭС весной 2023 года: когда будет максимум и сколько продержится рыбная полка

Максимальные сбросы продлятся около 6 дней. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

График сброса воды на Волжской ГЭС в апреле 2023 года установили Росводресурсы. Максимальный сброс воды в режиме спецпопуска обещают давать в объеме в 26 тысяч кубометров в секунду в течение шести дней – с 17 по 22 апреля. Выходить к нему начнут, постепенно увеличивая сбросы с 9 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Рыбную полку с расходом в 18 тысяч планируют держать до 26 апреля.

От того, сколько воды придет в Волго-Ахтубинскую пойму, зависит, будет ли в колодцах вода и как пройдет нерест рыбы. График сброса воды установили с учетом ранней климатической весны и текущих гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.

В марте объем притока воды составил 251% от нормы, отмечают в Росводресурсах. Аккумулированные запасы будут использовать для нужд сельского и рыбного хозяйства в низовьях Волги. Задача сейчас – максимально обводнить Волго-Ахтубинскую пойму, наполнить водой ерики, протоки и озера. Сколько продержится рыбная полка на деле, будет зависеть от гидрологической обстановки в апреле и мае.

- По срокам и объемам нынешний спецпопуск максимально приближен к естественным условиям. Сценарий подлежит корректировке в режиме реального времени. До майских праздников как минимум дважды соберемся с коллегами из смежных ведомств и регионов в бассейне Волги, чтобы обсудить работу гидроузлов и при необходимости внести изменения, - отметил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

График сброса воды на Волжской ГЭС в 2023 году

С 6 по 8 апреля 2023 года - 7200±200 кубометров/сек;

9 апреля 2023 года - 9000±500 кубометров/сек;

10 апреля 2023 года - 11000±500 кубометров/сек;

11 апреля 2023 года - 13000±500 кубометров/сек;

12 апреля 2023 года – 15000±500 кубометров/сек;

13 апреля 2023 года - 17000±500 кубометров/сек;

14 апреля 2023 года - 19000±300 кубометров/сек;

15 апреля 2023 года - 21000±300 кубометров/сек;

16 апреля 2023 года - 23000±300 кубометров/сек;

С 17 по 22 апреля 2023 года - 26000±500 кубометров/сек;

23 апреля 2023 года – 24000±500 кубометров/сек;

24 апреля 2023 года - 22000±500 кубометров/сек;

25 апреля 2023 года – 20000±500 кубометров/сек;

26 апреля 2023 года – 18000±500 кубометров/сек;

С 27 по 30 апреля 2023 года - 17000±500 кубометров/сек.