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НовостиОбщество23 апреля 2023 12:44

Волжская ГЭС снизила объем воды для наполнения ериков под Волгоградом

Росводресурсам пришлось поменять планы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Снижение подачи воды произошло раньше запланированной даты

Снижение подачи воды произошло раньше запланированной даты

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 23 апреля Волжская гидроэлектростанция начала понижать подачу воды, необходимую для наполнения ериков в Волго-Ахтубинской пойме. Для сравнения, если в субботу, 22 апреля, объем сбросов воды на Волжской ГЭС составлял 23 000 кубических метров в секунду, то уже в воскресенье он снизился до 20 000. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росводресурсы.

Объем подачи воды продолжит снижаться и в последующие дни. Уже 24 апреля показатель снизится до 18 000 кубометров в секунду. А начиная с 25 и до 30 апреля объем воды снизится до 16 000.

Изначально Росводресурсы обещали не уменьшать объем подачи воды до 23 апреля, но из-за сложных гидрологических условий и водохозяйственной обстановкой в Волжско-Камском бассейне решили иначе.