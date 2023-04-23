Волжская ГЭС снизила объем воды для наполнения ериков под Волгоградом

Снижение подачи воды произошло раньше запланированной даты Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 23 апреля Волжская гидроэлектростанция начала понижать подачу воды, необходимую для наполнения ериков в Волго-Ахтубинской пойме. Для сравнения, если в субботу, 22 апреля, объем сбросов воды на Волжской ГЭС составлял 23 000 кубических метров в секунду, то уже в воскресенье он снизился до 20 000. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росводресурсы.

Объем подачи воды продолжит снижаться и в последующие дни. Уже 24 апреля показатель снизится до 18 000 кубометров в секунду. А начиная с 25 и до 30 апреля объем воды снизится до 16 000.

Изначально Росводресурсы обещали не уменьшать объем подачи воды до 23 апреля, но из-за сложных гидрологических условий и водохозяйственной обстановкой в Волжско-Камском бассейне решили иначе.