Такие артисты в провинции не задерживаются: в Волгограде прошел вечер памяти Петра Зайченко

Зайченко смотрел на всех со сцены. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 4 апреля на сцене музыкального театра прошел вечер памяти «Жизнь, важнее искусства», посвященный 80-летию заслуженного артиста РФ Петра Зайченко. Родные, друзья и коллеги вспоминали актера. Приехал в Волгоград и народный артист России Сергей Гармаш, который с особой теплотой вспоминал о близком друге.

Художник Владислав Коваль посвятил другу картину. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене выступали творческие коллективы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гармаш и Зайченко дружили четверть века. За это время они снялись в пяти совместных фильмах. Много общались за кадром.

- Судьба нас пересекла в первый раз в картине Вадима Абдрашитова «Армавир». Мы вместе приехали в Севастополь. И хотя мы в этом кино не пересекались, жили вместе с ним на корабле. Так мы встретились, там же и подружились, стали общаться. Потом были другие фильмы, встречались на кинофестивалях, просто так на «Мосфильме», - рассказал сайту volgograd.kp.ru Сергей Гармаш.

Гармаш и Зайченко дружили четверть века. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По мнению артиста, Петрович, как многие звали Зайченко, был нетипичным артистом. Несмотря на известность, более полусотни фильмов и множество наград на международных кинофестивалях, он так и остался волгоградцем.

- Он был совершенно удивительным и отдельным человеком. Люди с таким набором фильмографии, как у Петра Петровича, в провинции не задерживаются. Они уезжают в Москву или в Петербург. Он был совершенно другим человеком… Очень земным, очень простым, - вспоминает друга Сергей Гармаш. - Он никогда этим не то что не бравировал, он никогда этим не воспользовался.

Гармаш рассказывал о совместных съемках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На памятном вечере, который подготовил облкомкультуры, выступали творческие коллективы. Владимир Овчинцев читал стихи, посвященные Петру Зайченко. Показали и отрывки из фильмов с участием актера, вспоминали истории из жизни.

На сцене выступали творческие коллективы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Воспоминаниями делились коллеги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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