Перерасчет платы за коммуналку на содержание общего имущества раскидают на 12 месяцев

Платежи теперь будут разбивать на весь год. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, которые идут на содержание общего имущества (СОИ), 30 марта 2023 года вновь внесли изменения*. Теперь перерасчет за электричество, воду и водоотведение, которые идут на уборку и освещение подъезда и полив двора, волгоградцам будут выставлять в счетах не сразу в первом квартале следующего года, а раскидают на 12 месяцев. Новый порядок разъяснили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области

С сентября 2022 года по Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме перерасчет за коммунальные ресурсы по показаниям общедомового счетчика делали в течение 1 квартала следующего года. Именно поэтому первые платежки с колоссальными суммами на СОИ в 2023-м повергли многих волгоградцев в шок.

Согласно новым поправкам, «величина перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и СОИ, в течение года, следующего за расчетным».

Если же УК за это время в том или ином доме сменится, то полную сумму перерасчета учтут и выставят волгоградцам в квитанции за последний месяц.

*Постановление правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 480 «О внесении изменений в пункт 29.3 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме».

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