Эпидемия гриппа и ОРВИ отправила на карантин 29 школ Волгоградской области

Все больше волгоградцев подхватывают свиной грипп. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Волгограда и области одного за другим укладывает в постель нарастающая эпидемия гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости в регионе выше эпидемического порога на 66%. Особенно сложная ситуация в Волгограде, Волжском, а также в Быковском, Иловлинском, Котельниковском и Котовском районах. На 20 декабря 2022 года на карантин закрыли целиком 29 школ региона, еще в 88 школах ушли на больничный отдельные классы, сообщает облздрав. На прошлой неделе их было гораздо больше. Частично приостановлены занятия и в детсадах и колледжах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- На прошлой неделе решение о полном приостановлении учебного процесса были приняты руководителями 28 школ области. Частично были приостановлены занятия по классам/группам в 113 школах области, в 6-ти детских садах и 3 колледжах. Доля детей в структуре заболевших составила 41%, - рассказали в ведомстве.

При этом прирост заболевших гриппом и ОРВИ на 50-й неделе чуть меньше, чем на прошлой – 34%. Косит волгоградцев в основном так называемых свиной грипп штамма А/H1N1/09. Добавляют неприятностей также риновирус, метапневмовирус, РС-вирус и COVID-19, который явно сбавил обороты на фоне разбушевавшегося гриппа.

Медики советуют волгоградцам вновь надеть маски, по крайней мере, в транспорте, в магазинах и других людных местах. А также вспомнить о санитайзерах и чаще мыть руки. Ну, а если почувствовали слабость, резко поднялась температура, появился кашель, особенно сухой, срочно к врачу. Это основные симптомы опасного свиного гриппа.