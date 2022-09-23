В Волгограде приступили к ремонту лестницы от Музтеатра к нижней террасе набережной

Возле "Гарни" временно сузили проход для пешеходов, а лестницу закрыли на ремонт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На набережной Волгограда остается все меньше неухоженных мест. В этом году приведут в порядок и спуск к Волге возле бывших ресторанов "Онегин" и "Гарни". По лестнице можно было бы спуститься от Музтеатра к Волге, но в последнее время она была в таком запущенном состоянии, что ею пользовались только любители уединиться с бутылкой. Сейчас подрядчик, выигравший аукцион, приступил к ремонту спуска. Первым делом он очищает ступени от старой облицовки и подпорные стены от штукатурки.

В связи с ремонтными работами проход для пешеходов вдоль «Гарни» сузили. Там сейчас горы строительного материала. Это ненадолго, спуск приведут в порядок до морозов. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, рабочие обновят подпорные стены и межлестничные площадки, а гранитные ступени отшлифуют и установят на прежнее место.

После реконструкции спуска здесь установят новые светильники и выполнят благоустройство прилегающей территории. Тем временем пустующие здания ресторанов уже тоже понемногу разрушаются, еще весной их выставили на продажу, но в помещение заведений так никто и не заехал.