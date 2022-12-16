ФАС выявила картельный сговор при поставках камер фиксации ПДД в Волгограде

Нарушения при закупке камер зафиксировали антимонопольщики. Фото: Иван МАКЕЕВ

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на три компании, которые подозревают в картельном сговоре на торгах в четырех регионах страны - Волгоградской, Амурской и Курской областях, а также Башкортостане. Компании «Параван-2000», НПО «Интеллектуальные технические системы» и «Дорожный контроль» участвовали в шести закупках камер фиксации ПДД и разработки интеллектуальных транспортных систем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

- По предварительной оценке службы, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в шести закупочных процедурах может составить свыше 2 миллиардов рублей, - рассказали в ведомстве.

На признаки картеля антимонопольщики вышли во время традиционного мониторинга закупок. Цифровые инструменты выделили подозрительные торги на поставку оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения и на разработку интеллектуальных транспортных систем. По мнению ФАС, крупные контракты компании делили по предварительному сговору между собой. Если это докажут, всем грозят оборотные штрафы.