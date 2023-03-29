«Нужна новая дорога»: глава района признался, что путь к селу под Волгоградом будут ремонтировать по километру в год

По этой 8-километровой дороге жители могут ехать 40 минут. Фото: жители села Таловка.

Жители небольшого села Таловка в Еланском районе несколько дней назад обратились в СМИ с жалобами на убитую дорогу, по которой просто невозможно ехать: на преодоление 8 километров уходит 40 минут. Люди ждали, что власти, наконец, обратят внимание на проблему. Накануне, 28 марта, в эфире центра управления регионом глава района Дмитрий Литвинов рассказал о судьбе небольшого участка магистрали.

- Это один из самых удаленных от райцентра населенных пунктов. Дорога там действительно в плохом состоянии. В прошлом году удалось отремонтировать километр. В этом году планируем провести ямочный ремонт и привести в порядок еще один километр, - отчитался глава Еланского района Дмитрий Литвинов. – Понятно, что этого недостаточно. Дорога нужна новая. Но все мы понимаем, что за один год все дороги отремонтировать невозможно.

Напомним, из-за дороги, покрытой огромными ямами, в Таловку не могут быстро добраться ни скорая, ни МЧС. Люди вынуждены сами добираться до больниц в случае проблем со здоровьем. Жалуются и фермеры – даже грузовики отказываются ехать за продукцией. Никто не хочет гробить транспорт и тратить время. Ранее глава района пообещал, что дорогу к Таловке включили в список дорожных объектов, которые не оставят без внимания в 2023 году.

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