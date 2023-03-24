«8 километров едем 40 минут»: жители села под Волгоградом оказались в изоляции из-за убитой дороги

По такой дороге вынуждены ездить местные жители. Фото: жители поселка Таловка.

Жители поселка Таловка Волгоградской области оказались в изоляции из-за убитой дороги, соединяющей населенный пункт с ближайшей трассой. Восьмикилометровое расстояние на обычной легковушке они преодолевают за 40 минут! Селяне поделились с volgograd.kp.ru своими проблемами и попросили привлечь к ним внимание властей.

«СКОРУЮ НЕ ВЫЗЫВАЕМ, МЧС ЕДЕТ ДОЛГО»

Поселок Таловка Еланского района находится в северной части региона. Там проживает около семи сотен человек. Есть школа, садик, почта, медпункт. Пекарню пришлось закрыть, поэтому хлеб привозят, как и остальные продукты. Но вот добраться до Таловки проблематично – никто не хочет ездить по «колдобинам».

- Поселок находится в десяти километрах от ближайшей трассы. Два километра находятся в более ли менее нормальном состоянии, а вот остальная часть дороги – это одно сплошное препятствие для водителей, - говорит местная жительница Наталья.

Люди, которые устали от бездействия властей, собрали инициативную группу и обратились в СМИ. С администрацией тоже был разговор, но, по словам селян, последние три года их кормят обещаниями. По сути, построенную в девяностых годах дорогу никто ни разу капитально не ремонтировал. Иногда латали ямы, но последние пять лет и этого никто не делал.

- Образовались огромные ямы, одна на одной. Люди ездят по обочине, но и обочины уже нет, ее раскатали, - жалуются жители. – А нам нужно ездить в больницы, сдавать анализы. Мы даже скорую не вызываем. Из села Вязовка только ехать пару часов. Если экстренный случай, везут пациентом сами на машине в Елань или Михайловку. Но и до той же Михайловки ехать два часа, хотя будь у нас нормальная дорога, время сократилось бы вдвое.

Фермер Александр рассказал и о других проблемах, связанных с этой дорогой.

- Иногда нам не могут привезти продукты в магазин. Особенно зимой, когда эту дорогу даже не чистят. Ее ведь невозможно объехать. Если пожар – МЧС не может доехать быстро. Скорая тоже. Мы уже сами стали налаживать грунтовые дороги, купили автогрейдер, чтобы хоть как-то ездить. Власти ничего у нас не делают почему-то. Терпения уже нет! Наш поселок как ущербный, никому мы не нужны. А ведь нам дальше всех ехать до Волгограда.

Даже покупатели товаров не всегда хотят ехать к фермеру за продуктами из-за дороги.

- Говорят, мол, извините, мы не поедем. Ситуация плачевная. Мы платим налоги, а условий для нормальной жизни и работы нет, - возмущается Александр.

«ЭТО ОСТРАЯ ТЕМА»

Недавно администрация в очередной раз пообещала разобраться в ситуации. Накануне глава Еланского муниципального района Дмитрий Литвинов действительно побывал с рабочим визитом в Волгограде, где решал дорожный вопрос. Как сообщил в своем телеграм-канале чиновник, в 2023 году отремонтируют несколько магистралей, в том числе и в Таловке.

- Для Еланского района это очень острая тема, в районе насчитывается более 20 000 автомобилей, людям необходимо ехать в больницу, аптеку, магазин, МФЦ, с детьми в школу и в учреждения дополнительного образования, и многое другое. Планы на 2023 год утверждены, - уточнили Дмитрий Литвинов.

Построят дорогу к хутору Алявы, отремонтируют проезду к хуторам Морец, Красноталовский, к селам Таловка, Торяное, Березовка. Ямочный ремонт проведут по всей опорной сети - Терновое, Березовка, Хвощинка.

К слову, жители Таловки пожаловались еще на одну проблему.

- Это не единственная дорога, которой нет. У нас в хуторе Певрокаменском живут школьники, но добраться до Таловки на уроки они не всегда могут – грунтовую дорогу иногда сильно размывает. Там тоже примерно 8 километров. В итоге дети весной, например, сидят дома, автобус не может их привезти. Иногда на тракторах привозят, - сетуют селяне.