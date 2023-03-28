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Происшествия28 марта 2023 6:54

«Душила, избила молотком, закопала живьем»: под Волгоградом убившая мать женщина пыталась смягчить приговор

Волгоградский облсуд не смягчил приговор жительнице, жестоко убившей родную мать
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщина пыталась оспорить приговор, но суд не смягчил наказание.

Женщина пыталась оспорить приговор, но суд не смягчил наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя три месяца после оглашения приговор в отношении Сациты Гизатулиной из Волгоградской области вступил в силу. Женщина надеялась смягчить наказание за жестокое убийство родной матери, однако облсуд посчитал, что 8 лет колонии общего режима хватит, чтобы волгоградка раскаялась в содеянном.

От подробностей расправы кровь стынет в жилах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, конфликт между родственницами случился 13 июня 2022 года в частном доме на улице Почтовой в селе Ольховка. Осужденная была пьяна. Слово за слово, женщины уже не могли остановиться. Все это происходило на глазах у 10-летнего сына Гизатулиной.

- Подсудимая взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. Не остановившись на этом, Гизатулина стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей, - рассказали в облсуде.

Самое страшное, что 52-летняя женщина была жива, ее можно было бы спасти, обратись убийца за помощью. В дыхательных путях погибшей обнаружили землю. Это означает, что мать скончалась после того, как дочь пыталась избавиться от тела.

- Приговором Ольховского районного суда Сацита Гизатулина признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Посчитав назначенное судом наказание излишне суровым, осуждённая обжаловала приговор, - уточнили в облсуде.

Прокурор тоже был не согласен с приговором, сторона обвинения требовала увеличить срок. Однако облсуд посчитал его разумным, не найдя оснований для изменения или отмены судебного акта.

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