«Душила, избила молотком, закопала живьем»: под Волгоградом убившая мать женщина пыталась смягчить приговор

Женщина пыталась оспорить приговор, но суд не смягчил наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя три месяца после оглашения приговор в отношении Сациты Гизатулиной из Волгоградской области вступил в силу. Женщина надеялась смягчить наказание за жестокое убийство родной матери, однако облсуд посчитал, что 8 лет колонии общего режима хватит, чтобы волгоградка раскаялась в содеянном.

От подробностей расправы кровь стынет в жилах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, конфликт между родственницами случился 13 июня 2022 года в частном доме на улице Почтовой в селе Ольховка. Осужденная была пьяна. Слово за слово, женщины уже не могли остановиться. Все это происходило на глазах у 10-летнего сына Гизатулиной.

- Подсудимая взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. Не остановившись на этом, Гизатулина стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей, - рассказали в облсуде.

Самое страшное, что 52-летняя женщина была жива, ее можно было бы спасти, обратись убийца за помощью. В дыхательных путях погибшей обнаружили землю. Это означает, что мать скончалась после того, как дочь пыталась избавиться от тела.

- Приговором Ольховского районного суда Сацита Гизатулина признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Посчитав назначенное судом наказание излишне суровым, осуждённая обжаловала приговор, - уточнили в облсуде.

Прокурор тоже был не согласен с приговором, сторона обвинения требовала увеличить срок. Однако облсуд посчитал его разумным, не найдя оснований для изменения или отмены судебного акта.

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