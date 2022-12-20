Женщина проведет 8 лет в колонии общего режима. Фото: Семен ШПАК

Ольховский райсуд Волгоградской области 20 декабря огласил приговор по делу о жестоком убийстве. 31-летнюю женщину признали виновной в расправе над собственной матерью в присутствии 10-летнего сына и приговорили к 8 годам в колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установил суд, днем 16 июня 2022 года жительница села Ольховка поссорилась с матерью и решила ее убить. В порыве гнева дочь накинула на шею 52-летней родительницы капроновую веревку и душила, пока та не затихла. Затем еще несколько раз ударила молотком по голове и телу. После закопала во дворе. Как позже установят эксперты, женщина пережила и удушье, и удары молотком, но задохнулась под землей.

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Свидетелем этой жестокой расправы над бабушкой стал 10-летний сын волгоградки, который все это время прятался во дворе домовладения. Сейчас он живет у отца в другом регионе.

Свою вину женщина признала, оправдывая себя тем, что в тот момент была пьяна и давно была с матерью в натянутых отношениях. Приговор в законную силу еще не вступил.